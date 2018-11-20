跟著廣播去遊學 體驗「越來越美好」多元文化

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）國立教育廣播電台「跟著廣播去遊學」活動，昨（19）日由「幸福聯合國」主持人群帶領聽友們前往十三行博物館參觀「越來越美好」越南文化特展，透過食衣住行的各種面向，以及手作水燈等DIY體驗，認識世界多元文化的魅力。

台灣有超過51萬新住民朋友，是未來多元文化社會的重要資產。教育電台「幸福聯合國」由來自越南、馬來西亞、印尼、中國及柬埔寨等10名新住民朋友擔任主持人，期望能營造提供各種學習資源及協助的多元友善環境。

這次活動特別規劃參訪越南文化特展，從地理環境、民俗技藝、越南國服到生活用品等深入導覽當地的各種面向，除了配合新南向的推動，更讓聽友們盡情體驗越南文化的風情。

「幸福聯合國」主持人楊喬宇表示，第一次親眼看見聽友給予回饋，非常感動，希望活動與節目能帶給台灣多元性，同時突顯出新住民的價值。聽友們對於越南文化都很有興趣，還有人特別展示從越南帶回台灣的傳統服飾。

節目另一位越南出身的主持人鍾秀兒說，很好奇台灣的展覽是如何介紹越南，可以從另一種角度回頭看待自己的文化，發現台灣從整體的文化脈絡來介紹，這也有助於自己加深對當地其他地區的印象。目前對新南向的介紹較多是從旅遊觀光的方向，期望未來能發展更多文學及藝術的角度，傳揚越南國粹。