致癌降血壓原料藥延燒 壓穩228萬粒下架回收

降血壓原料藥事件持續延燒，食藥署今天表示，健亞生物科技「壓穩膜衣錠」80毫克及160毫克產品使用的印度降血壓原料藥，被驗出含有動物致癌性成分，228萬粒將全數下架回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布這項產品回收警訊，健亞生物科技的22批「壓穩膜衣錠80毫克」及3批「壓穩膜衣錠160毫克」，使用到有「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）不純物的原料藥，該成分具動物致癌性，即起全面下架回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受中央社記者電訪時表示，這批問題藥品是由印度藥廠（Mylan Laboratories Limited）所生產的纈沙坦（valsartan）降血壓原料藥，遭歐盟驗出含有致癌疑慮的NDEA，啟動全球下架行動。

洪國登說，根據清查，該藥廠生產的原料藥僅有台灣「健亞生物科技股份有限公司」進口使用，製成「壓穩膜衣錠80毫克」（衛署藥製字第056320號）、效期民國111年7月30日，以及「壓穩膜衣錠160毫克」（衛署藥製字第056318號）、效期108年11月4日。

洪國登指出，上述2款用到問題降血壓原料藥的產品共有8.1萬盒、多達228萬粒將下架回收，並於12月19日前完成回收，2款問題藥品市占率不到2%，應不會導致全面性缺藥問題。

他解釋，NDEA是製程中出現不可預期的副產物，目前中國大陸、印度都有藥廠生產的原料藥被驗出此成分，食藥署7月起已陸續針對國內降血壓藥進行清查，一旦查到就要求下架回收。

洪國登也呼籲，吃到問題降血壓藥的民眾切勿擅自停藥，有疑慮應儘速回診與醫師討論換藥。