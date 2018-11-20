聚焦新南向　台韓擴大交流、攜手為企業拓展商機

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合外電報導）外貿協會（TAITRA）與大韓貿易投資振興公社（KOTRA）15日在台北國際會議中心召開第23屆聯席會議，期盼進一步協助台韓企業尋求合作機會、拓展市場。

世界貿易組織（WTO）已下調今、明2年貿易成長量至4%以下，貿協董事長黃志芳強調，此刻台韓貿易推廣機構任重道遠，更應密切攜手合作。面臨保護主義、英國脫歐等趨勢，雙方在會中著眼東南亞市場、台韓連鎖產業合作等達成具體合作項目。

韓國去年開始推行「新南方政策」，與我國有同樣的關切，台韓企業目前在東南亞地區各自有深耕的市場與產業，雙方未來將蒐集與共享東南亞在地廠商資訊，另將選取特定國家與市場進行示範性合作。

針對眾所矚目的印度市場，兩機構將加強在印度駐外單位合作，期望促進在印度的臺韓企業間交流。

產業合作部分，本次會議聚焦連鎖業。貿協統計，台灣目前有近155個連鎖品牌輸出全球，而韓國品牌在全球活躍程度已有目共睹。雙方同意相互參加連鎖相關展覽活動，如韓國國際連鎖加盟展、台北國際連鎖加盟大展。特別的是，雙方也將研擬共同推進台韓連鎖品牌進軍東南亞市場。

此外，本次也是兩機構首度藉著聯席會議的時機，共同合作辦理活動，「台韓新創媒合交流會」同日登場，KOTRA率領10家韓國新創企業，與台灣近20家創投公司洽商。

「TAITRA-KOTRA聯席會議」為兩機構年度最重要的交流活動，透過定期會議分享業務推廣經驗，促進台韓兩國經貿合作。聯席會議自1985年起召開第1屆，由兩機構輪流主辦，第24屆會議預定2019年在韓國登場。