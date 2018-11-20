旅港國人當心！香港再現老鼠傳染人類戊型肝炎個案

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）香港當局19日證實出現一例老鼠傳染人類戊型肝炎（急性病毒性E型肝炎）個案，而且比9月首例個案更早發生，可能這例才是真正的全球首例鼠傳染人類的戊型肝炎個案，兩例患者都居於黃大仙區。

食物及衛生局局長陳肇始昨（19）日向媒體公布，最新發現的人類感染大鼠戊型肝炎個案的患者是一名70多歲女性，住在九龍黃大仙區，目前已出院，感染源頭仍有待調查。

陳肇始表示，衛生單位十分關注本地再發生類似個案，而此前當局已在全港18區推動滅鼠行動，同時也是今年第二次。

引述香港01報導，該名個案於去年5月確診患上戊肝，經治療後出院。這次是繼香港大學微生物學系在今年9月公布全球首例人類感染大鼠戊型肝炎個案後，香港本地再次發現鼠傳人的戊肝個案。

9月底，香港首次發現老鼠傳染人類戊型肝炎個案，屬全球首例。香港經濟日報（TOPick）報導，首例證實個案是一名56歲男患者，患有肝癌及慢性乙型肝炎，去年5月在瑪麗醫院接受肝移植後，2個月後覆診時發現肝酵素上升及肝功能異常，並開始有肝炎跡象。

報導提到，研究團隊經調查，排除病人因換肝受感染，研究人員其後透過食環署在病人居住的區內捕獲老鼠的內臟樣本中，驗出戊肝病毒，與病人感染的病毒基因相似度超過9成。