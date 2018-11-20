台北國泰萬怡11/23-26 ITF台北國際旅展推出限量超值住宿券與餐券

台北國泰萬怡酒店即將在今年12月12日正式開始營業，是首間獲得台灣「鑽石級綠建築」與美國「LEED黃金級」雙認證的綠建築飯店，同時也是萬豪國際集團萬怡品牌台灣第一家直營店。正式營業前搶先於11月23日至26日ITF台北國際旅展曝光(攤位編號N1903)，推出限量預購登記住宿券與自助餐券等，消息曝光後，獲得熱烈迴響，不僅開放現場預購登記，也同步開放網路預購登記，住宿券與餐券組各限量120份！

同時，將在旅展期間展示主廚宴會拿手料理，還有試吃活動，展示與試吃料理是「窖藏紹興醉土雞」，選用埔里陳年紹興，加入枸杞人蔘將台灣土雞醃漬入味，撲鼻的濃郁酒香與滑嫩肉質，令人吮指回味一吃上癮，同時還會展示料理「茶香杏菇牛菲力」、「八寶珍珠糯米鴨」，試吃時間每日12:30-13:30。

ITF旅展期間推出雅緻客房住宿券，免費升等行政客房，預購價每張只要NT$5,888（原價NT$19,800），約3折優惠，預購登記每人限2組！可享行政貴賓廳之個人化入住服務、自助早餐2客、黃昏雞尾酒、咖啡茶點心無限享用等專屬優惠服務。MJ Kitchen超值自助晚餐券，預購價每組10張只要NT$9,999（原價NT$14,080），相當於71折優惠，預購登記每人限2組。旅展現場與網路預購登記，住宿券與餐券各120組，透過台北國泰萬怡酒店臉書專頁進行網路預購登記，預購登記時間同旅展現場參展時間！