曼谷新地標 天空步道體驗雲端品酒趣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）觀光勝地曼谷，從不缺五光十色的感官娛樂，如今再添一項刺激體驗－泰國最高的玻璃觀景台Mahanakhon SkyWalk天空步道，要挑戰觀光客的心臟強度。

CNN報導，Mahanakhon SkyWalk甫於16日開幕，位於泰國最高摩天大廈King Power Mahanakhon。遊客搭乘電梯，50秒就能抵達74樓的室內觀景台，再拾級而上，就能到達距地面三百多公尺、78樓的室外觀景台，體驗令人「聞風喪膽」的玻璃地板。

心臟夠大顆的人，從容往下眺望，曼谷市容盡收眼底，但也不乏驚聲尖叫、一踏上觀景台就腿軟跪地的旅客。有趣的是，遊客多半會躺在玻璃台上拍照留念，紀錄徜徉天際之足跡。

若真不敢一嘗居高臨下的空中漫步快感，不礙事，露天酒吧Peak同樣能飽覽曼谷炫目的市容，旅客可一邊啜著雞尾酒、招牌比利時白啤酒，一邊感受雲端小酌之情懷。

這幢大廈造價近10億美元，2016年完工後奪下泰國最高大樓頭銜，直衝天際的玻璃帷幕與「像素風」（pixel）的帶狀設計，成為該建築一大特色。主體78層樓，1至18樓是飯店，23至73樓是麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）集團管理的私人住宅，73樓以上則是天空豪宅（Sky Residences），樓面積125至844平方公尺不等。74至78樓是觀景台與酒吧。

圖／Mahanakhon SkyWalk官網