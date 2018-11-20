被譽為國際間豪華酒店的最高榮譽成就，具有全球指標性的「世界奢華酒店大獎（World Luxury Hotel Awards）」 11月10日公佈2018年度獲獎名單，國泰商旅旗下的MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店再次獲得「奢華城市飯店（Luxury City Hotel）」類別之殊榮。

慕軒飯店開幕以來獲獎無數，備受國內外相關產業評審與旅客高度肯定，今年初更是名列台北米其林指南推薦旅館，接著連續兩年榮獲「世界奢華酒店大獎（World Luxury Hotel Awards）」。慕軒飯店結合經典的設計美學與內斂的細膩服務，將持續致力於在鬧中取靜的市中心營造給每一位旅客渴望慕求的旅程與靜謐安心的空間。

離台北101僅一站捷運站之遙，坐擁敦南商圈城市綠蔭的慕軒飯店，室內空間發揮「Less is More極簡美學」，以沉穩稀有石材、雅緻精挑原木搭配時尚新古典家具，低調中自顯氣度；服務面上更是以客為尊為出發點，每間客房配置HandyPhone智能旅遊手機，提供4G無限上網、查詢資訊、免費撥打台灣與國際電話等服務。全台灣僅有21位「觀光飯店服務奧斯卡獎」美譽的金鑰匙組織認證成員（Crossed Golden Key），就有高達2位成員於「慕軒大使團隊」中服務，為入住的貴賓隨時隨地打點各項貼身需求。

正如慕軒飯店的品牌宗旨「On a busy journey, a moment of calm渴慕之旅‧靜心之處」，慕軒飯店用心傾聽旅人的渴慕、體貼任何細微的需求，盡心守護選擇入住慕軒的每一位旅客，也因此獲得各大訂房網站與旅客的讚賞與好評，是多位港台知名藝人、NBA球星下榻台北時的首要之選，連今年剛拿下MLB世界大賽冠軍戒的台灣球員林子偉，回台時台北唯一指定住宿也是選擇慕軒飯店。