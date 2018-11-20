中國加強網攻澳洲企業 澳媒：竊取智慧財產權

（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲媒體今天報導，中國今年大幅強化針對澳洲企業的網路攻擊行動，「持續且顯著地」竊取智慧財產權。

澳洲費爾法克斯媒體公司（Fairfax Media）和第9電視台（Channel Nine）公布這份調查的幾天前，美國副總統彭斯（Mike Pence）才在亞太經濟合作會議（APEC）指控北京當局大範圍「竊取智慧財產權」。

報導提到，中國國家安全部要為「雲端跳躍行動」（Operation Cloud Hopper）負起責任，這波網攻已被坎培拉當局和「五眼聯盟」（Five Eyes）夥伴國偵測到。

五眼聯盟是由澳洲、美國、英國、加拿大和紐西蘭所組成。

一位不具名澳洲政府高階官員告訴費爾法克斯，這波網攻是「竊取我國智慧財產權的持續、顯著行動」。

美國資安公司CrowdStrike副總裁聖托納斯（Mike Sentonas）也告訴費爾法克斯：「活動主要來自中國，且鎖定各行各業，毫無疑問來勢洶洶。」

坎培拉與北京當局去年才達成協議，雙方承諾「不會進行或支援網路盜竊」智慧財產權和其他商業機密，儘管如此還是傳出這些網路攻擊指控。

澳洲政府官員則沒立即回應置評請求。（譯者：陳彥鈞/核稿：張曉雯）1071120