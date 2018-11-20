藝術家創意回應科技趨勢　台北數位藝術節22日松菸登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第13屆台北數位藝術節以「超機體」（trans-robotics）為主題，結合機器人科技以及藝術創作，探討人類文明的自我超越以及進步，邀請國內外12組數位藝術作品全面刺激感官，展覽將於22日松山文創園區登場。



2018台北數位藝術節主題「超機體」（圖/主辦單位）

2018台北數位藝術節命名「超機體」，不僅展示科技藝術創作，更進一步探討當代科技發展趨勢，例如機器人、人工智慧（AI）與人類之間的關係，並規劃「國際數位藝術邀請展」、「國內數位新銳藝術創作展演」、「國內動畫邀請展」、「機器人與歷史回顧區」及「數位藝術節徵件展」5大展區。

此次，「超機體」共吸引12組國際以及台灣的藝術家參展，其探討議題及使用媒材皆有所不同，且面對新科技趨勢的興起，藝術家們紛紛持有不同態度而非全然接受，進而促成此次展覽討論的核心，思考人類將如何與智慧機械共處共生的問題。



「Robot K-456」為世界上最早的藝術機器人之一，由白南準和阿部修（Shuya Abe）在1965年時共同創作。（圖/主辦單位）

提到數位藝術，不可不提的為南韓藝術大師白南準，他與阿部修（Shuya Abe）在1965年時，共同創造世界上最早的藝術機器人之一「Robot K-456」，也將來台展出。

來認識一下「Robot K-456」吧！它為擬人化的機器人，具有20個無線電台頻道，以及10個數據記錄器，在鋁合金骨架上裝飾著一對海綿橡膠胸墊，象徵具有性別的人類，創造這台機器人的目的為讓它在街上活動，並在人群中穿梭，與路人交錯。

白南準表示，他想像機器人在路上行走時，給人們一個短暫的驚喜，像是一幕意外的展出。

然而，當1971年美國惠特尼藝術博物館舉辦白南準回顧展時，已成為館內收藏品的「Robot K-456」在當時，表演一段令人難忘的行為藝術，機器人漫步於麥迪遜大街上的大批民眾前，接著被計程車給撞倒，這次的表演隨後被命名為「21世紀的第一次災難」。



ACCI BABA 作品將猿人作為歷史象徵，結合人工智慧表現的消費者主義，展現出人類哲學的價值。（圖/主辦單位）

另外，參展的5組國外作品反映了藝術家面對機器人和人工智慧介入創作時，他們持有的懷疑、批評和反諷性思考過程，例如正活躍於德國柏林的日本籍藝術家ACCI BABA的作品以人工智慧（AI）介入，讓大猩猩背誦尼采有關永劫回歸的哲思段落，就是一件既有技術應用，又具備反諷思考；上海80後女性藝術家陸揚的作品則是具有更進一步的反身性思考，結合人體是電流導體及微發電體的原理，創作出人體發電及發音機具。

第十三屆台北數位藝術節將於22日在台北市松山文創園區5號倉庫開放免費入場，並將展自12月1日，更多詳情請前往官網或是臉書查詢。



國外藝術家奧斯卡‧夏普《Sunspring》作品，一部由人工智慧所寫劇本，接著再由人類演員演出，形成9分鐘的劇情短片（圖/主辦單位）



曾鈺涓和林豪鏘作品「你今天的味道是？」與香料香水實驗室合作談論嗅覺之主題（圖/主辦單位）