習近平來訪 菲反對人士憂國家主權被賣

（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）中國國家主席習近平今天抵達馬尼拉，展開為期2天的國是訪問，菲律賓抗議民眾與反對人士紛紛要求政府勿為經濟利益出賣主權。

習近平接近中午飛抵馬尼拉國際機場，菲國財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）、三軍參謀總長加維斯（Carlito Galvez）、中國駐菲大使趙鑒華與菲律賓駐中國大使羅瑪納（Chito Sta. Romana）等人接機。

菲國總統杜特蒂下午在馬拉坎南宮歡迎習近平，兩人將舉行雙邊會談並見證多項合作協議簽署，之後發表聯合聲明及舉行國宴。明天，習近平將在下榻飯店會見菲律賓國會領袖及僑界代表。

約300名激進組織成員上午聚集在馬卡蒂市（Makati）中國領事館所在大樓前方，要求菲國政府勿為中國的貸款而出賣南海主權，現場約有50名警員維持秩序。

菲國前眾議院副議長譚納達（Lorenzo Tanada）在聲明中，呼籲菲國民眾協助杜特蒂政府保持警覺，捍衛國家利益。

2013年1月，菲國時任總統艾奎諾三世把南海爭議提交國際仲裁，設於海牙的常設仲裁法院2016年7月12日裁決，中國的南海9段線在國際法下沒有效力。現任總統杜特蒂為修補菲中關係，以取得經濟利益，擱置爭議。

馬尼拉正與北京磋商的南海共同開發協議，菲律賓前總檢察長希爾拜（Florin Hilbay）19日說，此舉違反菲國憲法。

希爾拜指出，馬尼拉在南海仲裁中取得勝利，意味著菲國可以擁有南海聲索區域的經濟主權，控制範圍內所有資源，不應與中國分享。

中國於2016年10月杜特蒂去訪時，承諾價值約240億美元的投資與援助，但迄今兌現的不多，據媒體報導只有大馬尼拉地區的兩座橋梁已經動工，還有馬尼拉以北的一座灌溉系統完成貸款程序。

對此，菲律賓預算部長狄歐克諾（Benjamin Diokno）日前說明，中方不熟悉菲國的競標程序而導致拖延。

馬拉坎南宮發言人帕內洛（Salvador Panelo）今天上午在電視節目說，杜特蒂將利用習近平來訪的機會施壓，要求北京兌現這些投資及援助承諾。他也強調，杜特蒂不會為了中國的援助而犧牲主權。（編輯：陳永昌）1071120