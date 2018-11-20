台灣選前敏感時刻　美航母「雷根號」駛入南海

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日前在菲律賓海一帶與僚艦「史坦尼斯號」進行操演的美軍航母「雷根號」打擊群，目前正在南海航行。

由於九合一選舉將至，外界解讀美軍航艦通過的時機點敏感。我國防部長嚴德發認為，美方的軍事行動是為了維護亞太區域和平與安全，應該沒有其他考慮因素。

針對雷根號、史坦尼斯號集結在西太平洋，國防部長嚴德發昨(19)表示，美國的軍力展示主要是為了支持他們的印太戰略，並維護亞太區域和平，國軍對此都有全程掌握、監偵。

嚴德發昨上午赴立法院外交及國防委員會進行「財團法人國防安全研究院執行成效」專案報告，並備、質詢。

中央社引述嚴德發事前接受媒體訪問時，針對美軍「雷根號（USS Ronald Reagan，CVN-76）」、「史坦尼斯號（USS John C. Stennis，CVN-74）」2支航空母艦打擊群在西太平洋集結，他表示，美軍主要是為了支持他們的印太戰略並維護亞太區域和平，國軍全程都進行情監偵的掌握，請大家放心。

嚴德發也說，目前國軍掌握的雙航艦動態，雷根號打擊群目前在菲律賓北邊巴林坦海峽；史坦尼斯號打擊群則在菲律賓海域。

立委王定宇質詢時指出，美軍航艦在西太平洋等處的演訓有前例，分別是西元2017年尼米茲、雷根、羅斯福號；2016年雷根、史坦尼斯號；2014年及2012年華盛頓號、卡爾文森號；2009年、2007年及2006年華盛頓號、尼米斯號；2001年星座號、卡爾文森號。

嚴德發再一次表示，美軍的軍事行動並不會事先告知國軍，這也是美軍的自由航行權，但國軍都有全程掌握。

美國海軍新聞專業網站USNI NEWS在19日公布的美軍航母最新動態指出，日前通過台灣海峽的神盾級巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam，CG-54）、驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius，DDG-69）等軍艦也在南海航行。

另一方面，根據香港媒體報導，二十國集團（G20）峰會將在11月30日起將在阿根廷召開，預料中國國家主席習近平將和美國總統川普會面，在「川習會」前夕，美國軍艦訪港也似乎「解禁」。

報導指出，此前中美關係一度緊張，有報導指美軍兩棲攻擊艦黃蜂號（USS Wasp）曾申請於10月訪港但遭拒絕。

報導引述香港海事處資料稱，美國核動力航空母艦「雷根號」，將聯同另外3艘美軍軍艦，於明天（21日）早9時陸續抵港，行程已獲香港批准，但並不清楚訪港目的。據報導，雷根號11月初才在西太平洋海域參與美日聯合軍演。