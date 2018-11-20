蔡英文：民主臺灣正處於對抗不實資訊的前線

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（20）日表示，民主臺灣正站在對抗不實資訊在社群網路上散播的前線，盼與理念相近國家共同合作，維護共享的自由、民主等價值。

蔡總統週二於總統府接見美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）訪團時表示，因為對於言論及媒體自由的堅持，民主臺灣正處於對抗不實資訊的前線。

蔡總統呼籲，「在這個關鍵時刻我希望臺灣跟全球理念相近的國家可以進一步強化合作」，攜手維護共享的自由、民主、人權、法治規範等價值。

蔡總統指出，這種非傳統的挑戰遠比想像中來得嚴重。她提及日前美國在臺協會（American Institute in Taiwan）主席莫健（James Moriarty）訪臺期間接受本土電視臺專訪時也表示，此次臺灣選舉期間，有外在勢力試圖操縱輿論風向、散播不實資訊，並且這種現象十分危險。

蔡總統也談到上週美國國會美中經濟安全審查委員會發布的報告指出，北京在過去一年強化對臺灣政治戰的活動，透過社群媒體散播不實訊息或支持反對黨等多重手段，意圖傷害臺灣的民主及政府。

蔡總統最後提及，隨著科技網路的進步帶給臺灣更多非傳統挑戰的當下，她也很高興能有機會跟訪團交換意見。

戰略暨國際研究中心主席何慕禮（John J. Hamre）則表示，睽違四年再度訪問臺灣，他很驚訝地看到過去四年世界局勢有許多重大改變。

何慕禮提及，四年前，大家普遍認為中國及美國或是其他西方國家，正緩慢逐步地整合，但現在一切都變了。