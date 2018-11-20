台灣生活風格太吸睛  貿協打造10大亮點風靡印尼棉蘭

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為打入新南向印尼市場，外貿協會打造台灣生活風格的10大亮點，11月16日起至19日在印尼棉蘭Center Point商場舉辦台灣精品體驗行銷活動，展出39家臺灣品牌商品，包括資通訊產品、生活用品、運動相關產品及醫療器材等，帶給棉蘭民眾不一樣的台灣新體驗。

棉蘭是蘇門答臘的首府，也是印尼的第三大城市，自然景觀豐富，是各地旅人前往印尼的必訪地區之一。

本次對外貿易協會針對棉蘭都市圈人口密集並搭配當地自然環境帶來的休閒生活需求，台灣精品此次展示以提供生活更便捷的選擇方案，以運動、休閒生活為主軸，挑選十大亮點產品，搭配現場陳設與展示氛圍，打造整體臺灣生活風格。

十大亮點產品包括：FECA公司專為自行車玩家設計的自行車專用懸掛吸盤、Paper Shoot輕巧又環保的紙相機、登山者必備的ATUNAS防蚊系列衣物、最吸引健身愛好者目光的INTENZA FITNESS 的階梯機、Heartway輕便可折疊式的電動代步車、PX專為全家出遊設計的車內外雙鏡頭行車紀錄器、Plustek的明信片及相片掃描機、PACIFIC CYCLES的城市專用折疊腳踏車、壓力大上班族必備的Tokuyo眼部按摩機，以及SYM的跑車級重型機車等。

活動期間將舉辦13場產品發表會，由參展的廠商親自現場示範以及最具特色的產品介紹。