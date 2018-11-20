台灣華語教育高水準  新加坡青年來台學習

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由僑務委員會主辦「2018年海外青年華語文研習班－新加坡班」於11月13日下午在健行科技大學舉行始業式，本次約60位學員回台參加，課程預計將進行20天，僑委會更特別贈送僑胞卡給每位學員，讓學員們在走訪臺灣各地的同時，也能享受旅行的樂趣。

華語已成為新世紀的強勢語言，華語在印度逐漸成為大學生選修的熱門外語之一，而我國由於保留傳統正體中文字，加上優質華語教材，是推動華語教育的一定優勢。

來台學習華語不僅可體驗傳統中華文化，台灣民眾的友善熱情及自由民主的生活環境更是在其他國家所無法體驗的。

僑務委員會僑生處簡任視察宋守中鼓勵學員們在臺灣樂學華語，透過華語研習活動讓新加坡青年學子領略中華文化之美，進而瞭解臺灣的地理、人文、科技與經貿等各層面，這些青年學子未來成為國家菁英人才，對於臺新之間的交流有更多的發展。

本活動辦理時間從11月12日至12月2日，課程內容包含華語文教學、傳統文化探析、民俗技藝實作等，強化學員的聽、說、讀、寫全方位能力，進而擴展中華文化視野，研習期間亦安排知性與具有魅力的特色景點進行參訪，促進海內外青年交流與分享，體驗臺灣多元民族融合出的獨特文化之美。