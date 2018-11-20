〈時評〉第16案公投案使丁守中的擁核立場現形

即將在11月24日除了縣市長及縣市議員等公職人員投票之外，這次大選最重要的特色當天同時亦有10個公投案進行投票。對於像我這樣從1994年就力推「核四公投」的人來說，今年底的投票實在是完成一件重大的心願，不管各公投案投票的結果是如何。

我們來回顧一下台灣的公民投票的運動。除了已故蔡同榮立委所推動的公民投票促進會(公投會)在各地建立分會，並且希望在立法院公投立法。而公投會最大的活動是1979年4月10日在立法院前面為期一個多星期的「公投絕食活動」。但是公投立法一直到2003年11月27日才在立法院通過，而通過的目的是要阻擋全國性的「核四公投」。因為阿扁總統在2003年7月承諾核四公投促進會，要在2004年3月的總統大選時，同步舉辦核四公投。而11月立的這個法，就是後來被稱為「鳥籠公投法」，阻擋提案、連署及投票率門檻極高的公投法。

在1994年的5月22日，由貢寮鄉公所的趙國棟鄉長舉辦「貢寮核四公投」是台灣第一個公辦公投案。其結果是96%的人反核、2%的人擁核、2%棄權。接著1994年11月27日，也就是說當年的12月3日的省市長選舉前一個禮拜，有一個罷免案的投票併同一個台北縣的核四公投案，這個罷免投票，是我們台灣環境保護聯盟所發起的「罷免擁核立委」的投票。而今天正在選舉台北市及高雄市的國民黨的市長候選人，其實是當年罷免案的被罷免的主角。韓國瑜是1994年11月27日投票的台北縣罷免案的四位被罷免的人之一，國民黨前主席洪秀柱也是被罷免的人之一。另外台北市丁守中候選人，當年也是台北市北區的「罷免擁核立委」案的罷免對象。只可惜國民黨團用了三次立法院院會的時間，提高罷免的提案門檻、連署門檻以投票率門檻，使得丁守中的罷免案沒有成案投票。

丁守中多年來都站在支持核電的立場，並且多次想爭取國民黨提名台北市長候選人，但都沒有成功。然而，在2011年311日本福島核災之後，丁守中對外宣稱他已經從擁護核電的立場變成反對核電的立場，而且主張核四廠應該改成天然氣電廠。在四年前他與連勝文爭取國民黨的台北市長提名時，丁守中打出這樣的政見。只是我們實在不知道目前丁守中的核電立場是如何呢？

台灣環境保護聯盟於上週聯絡丁守中的競選辦公室，說明環保聯盟的會長及學委高成炎教授將去拜訪，並尋求丁守中候選人表態，表達反核四的立場。然而辦公室人員回答，1. 因選舉太忙沒有時間與環盟人員見面，2. 目前丁守中支持修改電業法删掉「2025非核家園」公投第16案， 因此他不會在這第16案上表態不同意。也就是說丁守中，回復到擁護核電的立場了。既然如此，我們認為丁守中就有義務昭告台北市民，說明他目前並不是反核四的立場，而是支持核電，支持核四廠運轉的立場，讓11月24日的投票日，台北市民可以將這一點也考慮在内。