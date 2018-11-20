迪士尼新Dumbo影片有洋蔥　非政府組織籲提高大眾動保意識

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電綜合報導）華特迪士尼（Walt Disney）預計在2019年3月29日以真人電影重現「Dumbo(小飛象)」的故事，而國外一間非政府組織11月中旬在社群媒體發起網路連署，希望邀請該公司與大眾一起加入保護大象的行列。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，這個連署活動的目標需要達到9萬人，如今已超過8萬人前往連署該連署人在官網寫道，如同馬戲團的大象一樣，Dumbo和其他厚皮動物同事都是被迫上台取樂大眾。在訓練時，牠們還要遭受鞭打的威脅及忍受被人用牛鉤（bullhook）戳或毆打。雖然小飛象是部動畫電影，然而在真實生活裡，在世界各地卻有上千隻大象是活在這樣的痛苦裡。

Dumbo是華特迪士尼在1941年製作並發行的動畫電影。影片的故事正是以馬戲團如何不當對待野生動物為背景展開，藉由擁有一對招風耳的小飛象這個主角貫穿整個故事，從遭到其他人嘲笑與漫罵到建立自信不再自卑，找到自己的優點、活出自己，極富寓意。

今年迪士尼以經典動畫電影《小飛象》為基礎，找來鬼才導演提姆波頓製作真人電影，預計在明年3月上映。Care2藉此呼籲，迪士尼有責任提高人們對馬戲團中濫用大象的認識，因為這是一個絕佳機會向大眾宣傳動物娛樂業濫用行為。他們也要求迪士尼在這部影片上映後，能把部分收益捐贈給田納西州的大象保護區(Elephant Sanctuary in Tennessee)，一間自1995年就援救了27隻被馬戲團不當對待的野生動物。

影片來自Walt Disney Studio。