涉誇大不實 網購化妝品宣稱無防腐劑被抓包

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)北市衛生局公布網購化妝品抽驗結果，15件中雌激素含量皆符合規定，但有5件產品標示違規，分別是標示不全或誇大產品效能等違規情事。

市面上化粧品琳瑯滿目，民眾透過網路購買化粧品之消費行為日漸增加，台北市政府衛生局抽驗網路平台販售之洗面乳、乳液、洗髮精及護髮乳等共15件，進行產品標示查察及品質檢測。

北市衛生局查獲5件產品標示中，「Natures Gate 雙倍 茉莉+梔子 花酵素亮澤護髮乳」含有防腐劑成分，但中文標籤卻標示無添加化學防腐劑；「Hair Much健髮素」，標榜可控制髮質變薄、掉髮問題，涉嫌誇大效能。

3件標示不全產品包含：「Green Pharmacy 草本肌曜強健髮根草本頭皮護理水」，其外包裝未標示「進口商名稱」、「製造廠地址」；「敏弱修復面霜」未標示「保存方法」；「德國Diplona專業沙龍級全效能頭皮活髮素」含有「Menthol薄荷醇」成分，未加註「注意事項:2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師」等警語。

北市衛生局表示，化妝品標示不全或誇大宣稱等違規情事，已違反化粧品衛生管理條例第6條規定，查來源業者屬北市業者計3件，台北市政府衛生局已令業者107年11月30日前完成標示改正，餘2件分別屬新北市、高雄市，已移請所轄衛生局後續處辦。