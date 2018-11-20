金門「藝鳴金揚」大學生文創作品　屢奪德國「紅點設計大獎」

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）由金門縣文化局舉辦的「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」，邀請產官學界攜手合作，用創意發想行銷金門。

昨(19)日起這項計畫的成果，在縣文化局2樓睿觀廳，展出眾多富有金門文化意象及產業特色的創意作品，並頒獎予各得獎作品的團隊，獎勵暨感謝他們的設計創作能量，讓金門與世界接軌。

圖片來源: 「藝起金門」臉書

「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」第一屆共吸引全國12所大專院校，50件作品參賽，今(2018)年第二屆則激增至全國20所大專院校，共有118件作品報名，顯示成功吸引大專院校重視金門文化創意產業潛力，讓青年學子關注傳統文化的延續與傳承。

兩年來參賽作品也成功地在國際及兩岸設計舞台勇奪大獎。包括德國紅點傳達設計大獎(Red Dot Award:Communication Design)紅點獎3件、金食獎國際食品包裝設計大賽-評審特別獎、金點新秀設計獎-贊助特別獎……等國內外大獎。

其中德國紅點傳達設計大獎，堪稱設計界的奧斯卡獎，是當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，競爭相當激烈，金門文創設計能榮獲三個紅點獎實屬不易。

此次成果展中，勇奪德國紅點傳達設計大獎的作品，分別是樹德科技大學「砲製金刀」、「金門金狀元桶餅包裝設計」以及亞洲大學的「品四季」茶具組設計。

亞洲大學的「品四季」茶具組設計 (圖片來源: 「藝起金門」臉書)

圖片來源: 「藝起金門」臉書

除紅點設計作品之外，現場也展出其他學生的創作。

「千線」（如下圖)，透過麵線牽起人與神明的線，以籤桶做為主要的包裝視覺設計，求籤的項目分為守財、健康、姻緣、平安、消災、事業六大項，每一項都象徵著一座廟宇、一個籤筒。

圖片來源: 「藝起金門」臉書

「磚顏—金門洋樓花磚巧克力」（下圖)，設計擷取金門最著名的六棟洋樓，各將特色花磚紋飾繪製成巧克力圖案，包裝則以插圖繪製該洋樓，內附洋樓簡介。

圖片來源: 「藝起金門」臉書

「金門海」(如下圖)，以戰爭中的光明種子為概念，設計高粱酒酒瓶，此款高粱酒結合燈具，酒瓶作為容器之餘，也是特殊造型的燈泡，酒盒則為燈罩，賦予典藏價值。泛著金黃色波紋狀的燈光映在牆上，如同海面波紋般美麗。

圖片來源: 「藝起金門」臉書

另外銘傳大學的「多彩金門」、虎尾科技大學的「戲金釀」是以不同的創意為高粱酒包裝；高雄應用科技大學的「春到」及大葉大學的「山后聚落」，皆是為茶具賦予新的包裝及使用概念。

金門縣文化局與亞洲大學視覺傳達學系合作，舉辦「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」，邀請全國大專院校師生，以金門的文化意象與特色產業為發想進行提案企劃與設計，由文化局分階段補助經費。

如此一來，產官學界得以攜手合作，以學術與業界實務結合，並鼓勵設計團隊參與國內外競賽、挑戰國際設計賽事，與來自全球的設計同好交流切磋，吸引更多人關注金門這塊美麗的土地，親身前來體驗島嶼魅力，進一步促進在地產業蓬勃發展。

另一方面更藉由出色的「軟實力」行銷金門，為這塊美好的土地贏得更多的關注與掌聲，將金門推向世界舞台發光發熱。

圖片來源: 「藝起金門」臉書

文化局長呂坤和表示，藝鳴金揚問鼎計畫是自去年有這構想，金門有很多好的東西，於是找所有全國文創科系的學生，用金門的元素來設計，俟評審通過即補助學生的創作去參加比賽，若得獎再加碼補助，用這方式來行銷金門。

藉由深度的瞭解金門，文創科系的學生從金門的過去和現在的各方面汲取靈感發想創意，文化局從一百多件的作品中挑出最好的，所以去年得三個紅點傳達設計大獎，今年又得了二個，這種行銷金門的軟實力對金門影響很大。

呂坤和期許未來能授權這些創意商品，由業者來行銷，使之市場化，鼓勵大家一起來參加。

圖片來源: 「藝起金門」臉書