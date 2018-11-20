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還在活力有氧？研究：肌力訓練比有氧更有助心臟健康

重訓好處多，但研究建議最好兩種運動都能兼顧

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/11/20 11:09
（圖／pixabay）

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（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）醫界多半建議從事有氧活動，強化心肺功能，但最新研究指出，肌力訓練或許比走路、騎自行車等運動對心臟更有助益。

加勒比海國家格瑞那達聖喬治大學（St. George's University）研究人員檢視了2005年至2006年國家衛生及營養調查（National Health and Nutrition Examination Survey）中4,086名美國成年人的健康數據。項目包括體能活動類別與心血管疾病風險因子，如高血壓、過重、膽固醇過高，糖尿病等。

就年齡、性別、種族，及抽菸狀況等因素進行調整後，分別就21至44歲的年輕族群以及45歲以上的年長族群彙整分析。結果發現，無論是從事靜態重訓或動態運動，降低心血管疾病的風險皆能達到30%至70%不等，而年輕族群中，從事靜態運動者，罹患相關疾病的風險最低。

研究人員強調，兼顧動態、靜態運動者，心臟功能優於著重在單一運動的人，因此建議民眾不宜偏廢。

研究結果發表於上周在秘魯利馬舉行的2018年美國心臟病學會拉美大會（American College of Cardiology Latin America Conference）。
重訓
肌力訓練
有氧
心臟功能

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