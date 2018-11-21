〈時評〉國民黨魁卡位戰 提前開打

九合一選舉結果尚未出爐，不過，國民黨內逼宮戲碼已經提前上演，一場黨魁保衛戰，直接牽動到2020總統大選的布局，更意味著國民黨在投票結果揭曉後，黨內卡位戰將正式端上檯面。



從韓國瑜創造的一股韓流，顯而易見地是，不論韓國瑜有無選上高雄市長，絕對能在國民黨內占有一席之地，這個局勢的發展，對於有意問鼎2020年總統大選的國民黨主席吳敦義來說，恐怕會是功高震主，不見得是一件好事。



從原本的選舉趨勢來看，在民進黨聲勢低迷之際，國民黨對於選舉結果的差別僅在贏多或贏少，因此，吳敦義幾乎可以繼續穩坐黨魁的位置，慢慢向總統大選挺進。



不過，韓國瑜近來所創造的聲勢，可能令當初力勸韓國瑜參選的吳敦義，深深感到芒刺在背，因為韓國瑜的現象，勢必讓國民黨浮現改革聲浪，重則是逼退包括吳敦義在內的舊時代老人，輕則是要求國民黨體質再造，引入更多青壯世代成為權力核心；然而，這對於習慣論資排輩的老國民黨人，絕對是一大挑戰與衝擊。



向來精打細算的吳敦義，辯才無礙，卻在選舉關鍵時刻，對前高雄市長陳菊出言不遜，無疑是對熱柴燒得正旺的韓國瑜潑了一大盆冷水，更讓民進黨產生感到同仇敵愾，進而激出投票的熱情。



吳敦義當然清楚自己說話的後作用力，只是萬萬沒想到被韓國瑜反將一軍，指稱不要講不適當的話，不要做人身攻擊；一時之間，包括黨內其他候選人像是侯友宜、丁守中等人，都趕緊滅火、急忙切割，原本還不願意認錯的吳敦義看到情勢急轉直下，只能發出道歉聲明。



國民黨候選人不願和吳敦義沾上邊，當然是怕吳敦義的談話衝擊到個人選情，但吳敦義畢竟是國民黨主席，黨內同志毫不手軟、直接砲轟黨主席，同樣會影響到選民觀感，因此，對公開指責黨魁的不是，這在國民黨內絕非常態，背後恐怕有更大隱情。



目前國民黨仍是在野黨，黨主席的位置對於挑戰2020總統大選，顯得格外重要，除了黨魁可能親自披掛上陣外，就算不參選，也是影響提名布局的重要人士，有意更上一層樓的國民黨人士，要搶總統大位，得要先算好黨魁的位置，而選後的黨主席卡位戰，現在只是提前到選前開打。

（作者李平華，資深媒體人）