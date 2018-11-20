〈時評〉向政客的「假」與「騙」說不！

無可諱言，這是個假新聞、假民調、假貨、騙子充斥橫行的時代！

在個人電腦、手機尚未問世普及的年代，新聞界的困擾是新聞資訊的取得不易，新聞的流動傳播是緩慢侷限的。現在，男女老少幾乎是人手一機，人人都是記者，處處都是新聞現場，阿貓阿狗都是新聞主角；傳統的耳語傳播落伍了，在Line來Line去之際，任何資訊話語快速傳遞，傳遞過程還順勢滾動出正反雙方的音量。由於人人手中一把號、各吹各的調，要搶先、搶快，面對排山倒海而來的訊息，往往來不及分辨真假虛實，已將訊息又轉傳出去。真新聞、假新聞，一無差別迅速散播流竄，真是「真也新聞、假也新聞」！

說到民調，就算規規矩矩、沒有預設立場的民調好了，除了參考用，還有啥意義？英國的脫歐公投，事先的傳統機構民調與市場預測，都是留歐的聲勢最強，揭曉的結果是什麼？2012 年歐巴馬競選連任時，民調估計是對手羅姆尼勝出，結果呢？2016年的川普、希拉蕊對決，一天之前所有報紙民調都還說希拉蕊篤定當選，一天之後成功入主白宮的，是川普還是希拉蕊？

講白一點，知人、知面都可能不知心了，又如何保證電話那頭講的、答的，是真心誠意的，不是言不由衷，甚至於是故意誤導的？立場特定、色彩鮮明的民調業者，先有結論，再設計別有用心的問題引導，再置入性黑箱抽樣的「假民調」，就更不用說了！

至於說傳統上以價格取勝的仿冒假貨的品質，當然是讓人不敢恭維。想不到，阿里巴巴創辦人馬雲在販售假貨被捉包後，不是鞠躬道歉，而是肆無忌憚向正牌貨嗆說「中國假貨品質比真貨好」，真是小偷、強盜比官兵囂張狂妄。冒牌的台北「賣菜郎」韓國瑜在鬧出連白玉蘿蔔和白玉苦瓜都分不清的笑話後，還可以遠離自己的高雄主場，像江湖術士般全台助選，儼然藍軍救世主，不是有異曲同工之妙嗎？

政客無能，還只是浪費大家的時間；政客是騙子，帶給社會的是向下沉淪。緬甸翁山蘇姬在掌權前後對人權法制的一百八十度轉變（尤其對緬甸軍鎮壓、屠殺洛興雅人暴行的保持緘默），無異證實她是個政治騙子，先前頒發給她的牛津自由獎、都柏林自由獎、牛津市榮譽市民、美國大屠殺紀念館埃利·威塞爾人權獎、愛丁堡市榮譽市民以及國際特赦組織的「良心大使獎」紛紛遭到撤銷。反觀台灣的柯文哲，是國際人權作家葛特曼認證的liar，2014跟台北市民約定的推倒高牆、公開透明，四年後，高牆更堅實聳立了、五大弊案的大財團或解套或安安穩穩了、市政密會喬事變公開的秘密了！柯P變柯騙，台北市民準備說「不」了嗎？

最後要說的是：當台灣變成「什麼都是假的，只有騙人是真的」的時候，會是怎樣的一個台灣？1124，選民只有從喧囂炫目的假新聞、假民調、假貨、騙子的層層夾攻下冷靜突圍，才能避免劣幣趨逐良幣的發生，不是嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）