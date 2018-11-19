韓國瑜主攻財政問題 陳其邁：不了解高雄的痛

（中央社記者程啟峰高雄19日電）中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚在電視辯論上主攻民進黨高雄市長候選人陳其邁高雄財政問題，陳其邁則反批韓國瑜不了解高雄的痛，市政要對症下藥，不能隔空抓藥。

三立電視台舉辦的「雙雄對決、世紀首辯」2018高雄市長候選人辯論會晚間在三立電視台舉行，由韓國瑜及陳其邁對決，兩人申論後進行交叉詰問，各提問6題。

其中，交叉詰問第2題韓國瑜提問陳其邁財政問題，韓國瑜表示，過去高市府賣了許多土地，錢到哪裡去？現在高雄市民每人負債新台幣10.4萬元，高市府舉債上限剩500億，市府每年預算1300億元，其中600億用在人事費，高雄目前負債3000億元怎麼還？高市府財政問題已到不出重拳不行的地步，質問陳其邁如何解決。

陳其邁回說，韓國瑜講的數字並不是那麼清楚，台積電年負債6000億元，但公司年營業額9000億元，難道台積電是不好的公司？公司財政好壞要看總體資產及負債情況，同樣地市府的財政好壞也要看行政效率及開創財源情況。

他又說，高雄近年招商營業額六都第一，吸引民間公共投資這幾年也是全國第一或名列前茅，韓國瑜要知道錢花在哪裡？其實只要在高雄住久一點就知道，包括捷運、鐵路地下化、彌平城鄉差距等。

他指出，高雄市是「歹命仔」，高雄土地10倍大於台北，但中央每年補助短少818億元，這麼拮据、資源有限，還要推動城市轉型、還要處理污染、淹水等問題。

陳其邁表示，高雄是重工業城市，這些產業稅金繳到台北，污染留在高雄，這是高雄人的痛，我的青春在高雄，「這些問題我了解」。

陳其邁並批評，市政要對症下藥，不是隔空抓藥，我們要共同想辦法，不是只會嫌高雄及唱衰高雄。（編輯：張銘坤）1071119