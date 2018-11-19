台中花博永續建築「四口之家」　獲「紐約設計獎」銀獎肯定

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台中花博后里森林園區內的智慧節能屋「四口之家」，日前勇奪「2018紐約設計獎（New York Design Awards Silver）」銀獎殊榮，將台灣建築設計推向國際。

台中花博可永續發展家園「四口之家」繼榮獲成大建築系低碳建築聯盟頒發的「鑽石級建築碳足跡認證」、2018年倫敦設計獎銀獎後，日前再度從美國傳來捷報，一舉獲「2018紐約設計獎（New York Design Awards Silver）」銀獎肯定。

市府說明，「四口之家」落實「智慧節能屋」理念，天花板採用太陽能光電，整棟建物電力自給自足，以厚土加上植物纖維斷熱牆，讓室內溫度、濕度、CO2含量維持穩定且宜人的狀態，牆面「稻稈捆複層牆」施作工法為先民傳統智慧結晶，融合新式永續建築工法。

市府表示，讓紐約設計獎評審們眼睛一亮的是，「四口之家」利用農業廢棄物稻桿再利用成牆面，結合黏土、木頭循環再生的永續性建築，充滿療癒感的建築與有機可食花園，讓評審驚豔原來稻桿也能創造建築美學。

中央社報導，「四口之家」20%面積復育種植可食、藥用及觀賞植栽，作為食物生產系統，其餘25%是一家四口生活所需的水、電、能源再生系統，包含步道、永續建築、綠屋頂戶外廚房等生活空間。