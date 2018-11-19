美、菲、中的三角習題　習近平訪菲將成去留關鍵

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）菲律賓總統杜特蒂2年前決定棄美親中，然而，中國至今卻尚未兌現當初承諾的經貿投資，中國國家主席習近平明（20）日起將前往菲國進行為期2日的訪問，菲律賓會保持親中立場還是將重回美國懷抱，也格外的引起外界關注。

《路透》報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年與中國簽署合作備忘錄，總值高達240億美元，中國允諾以貸款與投資方式助菲國全面翻新基礎建設。然而，中國至今卻僅兌現一小部分承諾，使杜特蒂被叮得滿頭包，遭批與中國共謀危害菲律賓主權，卻被一腳踢開，落了個孤立無援的處境。

習近平將於20日至21日，前往菲律賓進行國是訪問，馬拉坎南宮說，兩人共同見證多項政治、經濟、文化與教育等領域合作協議的簽署。

杜特蒂2016年6月30日上台後，外交政策大轉彎。從艾奎諾三世的「聯美抗中」改為「親中遠美」，擱置南海爭議以及對菲國極為有利的國際仲裁結果，希望換取經濟利益，支持他的基礎設施發展計畫，特別是民答那峨島的第一條鐵路。

杜特蒂的主要經濟政策涵蓋75項旗艦計畫，其中半數須仰賴中國借貸與投資。但根據菲國官方文件，至今僅3項開工，包括2件橋梁、1件灌溉設施計畫，總值1億6,700萬美元。菲中貿易雖出現顯著成長，卻多有利於中國。2017年1至9月，中國對菲國出口年增26%，進口卻只年增9.8%。

中央社報導，北京對菲的其他經濟援助能否兌現，是菲國各方關注的焦點，因為這將是檢驗杜特蒂的南海退讓是否取得回報的標準之一。如果中國的錢不進來，杜特蒂將難以向民眾交待，特別是對政治上的反對陣營。

另外，南海議題另一個關切的重點，特別是菲中兩國會不會在習近平來訪時簽署共同開發南海資源協議。

在杜特蒂「親中遠美」之際，華盛頓一直耐心地低調維繫美菲關係。今年8月，菲美軍事高層已悄悄同意增加明年的軍事交流，安全合作項目將從今年的261項增至281項，包括大規模雙邊軍事演習在內。

對正積極在南海進行擴張的中國來說，爭取菲律賓的作法不能鬆懈，畢竟少了菲律賓的抗議聲音，北京在南海的行動就會推得更加順暢。

菲國分析人士指出，習近平此次能否當面保證北京的經濟援助都能兌現，將關係著杜特蒂未來是繼續向中國靠攏，還是重回美國的懷抱。