傳中國抵制金馬　林飛帆發文聲援傅榆

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）金馬55頒獎典禮染上政治問題引發熱議，消息指出，中共中央宣傳部已下令中國電影局，所有合拍與國產片，一律不可以報名參加金馬獎，對此金馬回應，沒有聽說。

第55屆金馬獎頒獎典禮牽扯統獨問題引發爭議，綜合媒體報導，今（19）日有消息傳出，中共中央宣傳部（中宣部）已下達指令給中國電影局，而電影局已知會各大電影公司，所有合拍與國產片，一律不可以報名參加金馬獎，也就是明年的金馬獎只有港台本土電影參加。

有台灣影人認為此舉是中國相關單位操作的手法，要讓台灣人覺得是傅榆或是台獨立場，導致這樣的結果。

對此，金馬執委會回應，沒有聽說。下屆金馬獎明年6月開始報名，謝謝。

傳聞提到中國官方已通知各大電影公司，《蘋果》求證中國一家大型電影公司，出產電影是兩岸三地都會注意的，但該公司高層表示沒聽說。

金馬獎在紀錄片導演傅榆發表「台獨論」後，有人認為是傅榆毀掉金馬獎。然而，在英國念書的太陽花學運領袖林飛帆，於今日再度發文力挺傅榆，強調「拆毀金馬舞台，關起這個影視藝術殿堂之門的，不是傅榆；而是，對創作畫出『政治紅線』的中共和那些應和中共的人。」

林飛帆表示，若傅榆一段素樸的得獎感言就能毀了金馬，那金馬這些年來奠定的基礎不會太脆弱嗎？

林飛帆說明，今天拆毀金馬舞台，關起這個影視藝術殿堂之門的，不是傅榆；而是，對創作畫出『政治紅線』的中共和那些應和中共的人。如果金馬的舞台只是一個一言堂，那不僅一點都不藝術，反倒只會淪為一群穿著各種名牌、光鮮亮麗的人們，替壓迫者的思想造勢的政治舞台。