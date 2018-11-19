集保e存摺App升級    雲端交易明細、客製推播訊息更好用

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）集保結算所去年3月推出的「集保e存摺」App受好評，今（19）日公司發表App更新全面升級，2.0版特色在整合資產分佈、雲端交易明細、客製推播訊息、股市脈絡數據等，使用者體驗上更順暢，更好用。

「集保e存摺」App於去年3月29日上線，實現證券集保存摺行動化與數位化，迄今一年多已成功開通數超過四十萬戶，讓投資人能隨手登摺掌握最新庫存訊息，並且能查詢不同證券商下所持有的資產部位。為能滿足投資人對證券存摺行動化與數位化的需求，集保結算所於11月12日推出「集保e存摺」App 2.0。

集保結算所林修銘董事長表示，近年來本公司積極打造數位化帳簿劃撥環境，集保e存摺可滿足投資人對證券存摺行動化與數位化的需求，更深一層的意義是運用數位化科技建立市場的新制度，上線以來，公司持續蒐集各方建議、了解用戶需求，所以才有這次的2.0全新改版，希望提供投資人更完善的服務，而未來還會再不斷持續改版，讓使用者體驗更臻完美。

林修銘指出，集保結算所除了持續精進APP的使用者介面及體驗外，也將探討各類應用在手機存摺上的可行性，並連結合作夥伴發展金融科技，打造金融市場數位服務的生態圈。

本次新版本共有整合資產分佈、雲端交易明細、客製推播訊息、股市脈絡數據等四大特色功能，在整合資產分佈部份，由於投資人多有整合多個帳戶的需求，1.0版本已實現讓多本證券存摺集中於「集保e存摺」，2.0版本進一步整合各本證券存摺內的資產，以圖表方式呈現整合資產；另外雲端交易明細功能，讓投資人不用再煩惱換手機後交易明細會遺失；客製推播訊息則是針對投資人有權參與的各項事件進行通知；最後新推出的「e搜股」功能，則是提供完整的市場重大訊息、股東會、除權息等資訊，並將集保專屬的股權分散數據圖像化，投資人還可自訂級距查詢，這些功能都能夠讓投資人管理資產、掌握權益更為得心應手。