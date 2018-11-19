阿根廷英語教育劇團新北展演  雙語教學更多元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）新北教育局與阿根廷英語教育劇團ArtSpot Educational Theater合作戲劇演出，將教學融入聲音、表情、肢體語言，16日起帶來三場次戲劇展演及教學工作坊，今(19)日在光復國小帶來埃及豔后故事展演及教學工作坊，帶給超過300名師生不一樣的英語學習體驗。
ArtSpot阿根廷英語教育劇團提倡透過經典英語戲劇演出，結合藝術涵養及英語學習，使英語學習更多元化；劇團自1997年成立至今，已至世界各地巡迴演出近400場次、100個城市，並有各國英語文教學研討會邀約演出。這次以小劇場形式演出埃及豔后Cleopatra的故事，配合專業的聲光、佈景設備與技術人員，讓戲劇更生動活潑。
此次展演自11月16日起在新北市昌平國小、光復國小以及海山國小共辦理3場次戲劇展演及3場次教學工作坊，並邀請鄰近地區之學校學生報名參加，共有來自新莊區、中和區及板橋區高中職及國中小超過900名師生報名。
教育局黃靜怡副局長指出，本市繼104年度首次與劇團合作辦理戲劇融入英語教學工作坊以來，今(107)年第二次與劇團合作，除了嶄新的戲劇內容外，也透過活潑有趣的說戲劇演出方式，激發創意及想像力，同時辦理教師的教學工作坊，協助教師設計豐富的語言學習課程，提升學生英語學習興趣。
此外，參與活動的英語教師於展演活動前都已先進行英語戲劇內容的引導，結束後將回到學校進行教學回饋，藉由共同觀賞戲劇演出及與劇團團員的互動，同時讓英語可結合各個領域進行統整式的雙語實驗課程，教師可以用肢體語言及聲音表情等戲劇元素會有更深層的感受，使英語學習更多元化。