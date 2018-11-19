阿根廷英語教育劇團新北展演  雙語教學更多元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）新北教育局與阿根廷英語教育劇團ArtSpot Educational Theater合作戲劇演出，將教學融入聲音、表情、肢體語言， 16日起帶來三場次戲劇展演及教學工作坊，今(19) 日在光復國小帶來埃及豔后故事展演及教學工作坊， 帶給超過300名師生不一樣的英語學習體驗。

ArtSpot阿根廷英語教育劇團提倡透過經典英語戲劇演出， 結合藝術涵養及英語學習，使英語學習更多元化； 劇團自1997年成立至今，已至世界各地巡迴演出近400場次、 100個城市，並有各國英語文教學研討會邀約演出。這次以小劇場 形式演出埃及豔后Cleopatra的故事，配合專業的聲光、 佈景設備與技術人員，讓戲劇更生動活潑。

此次展演自11月16日起在新北市昌平國小、 光復國小以及海山國小共辦理3場次戲劇展演及3場次教學工作坊， 並邀請鄰近地區之學校學生報名參加，共有來自新莊區、 中和區及板橋區高中職及國中小超過900名師生報名。

教育局黃靜怡副局長指出， 本市繼104年度首次與劇團合作辦理戲劇融入英語教學工作坊以來 ，今(107)年第二次與劇團合作，除了嶄新的戲劇內容外， 也透過活潑有趣的說戲劇演出方式，激發創意及想像力， 同時辦理教師的教學工作坊，協助教師設計豐富的語言學習課程， 提升學生英語學習興趣。

此外， 參與活動的英語教師於展演活動前都已先進行英語戲劇內容的引導， 結束後將回到學校進行教學回饋， 藉由共同觀賞戲劇演出及與劇團團員的互動， 同時讓英語可結合各個領域進行統整式的雙語實驗課程， 教師可以用肢體語言及聲音表情等戲劇元素會有更深層的感受， 使英語學習更多元化。