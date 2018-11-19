 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年11月16日累積開戶數為15,845,327戶，較11月9日累積開戶數15,835,908戶，增加9,419戶，增幅約0.06%。另本年11月16日現股當日沖銷累積開戶數為1,664,544戶，較11月9日現股當日沖銷累積開戶數1,659,639戶，增加4,905戶，增幅約0.3%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月16日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,636戶較11月9日開戶數174,613戶，增加23戶，增幅約0.01%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月16日止日均值為336.31億元，總成交金額為72,643.33億元，其中盤後定價交易金額為231.75億元。另本年度截至11月16日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.38%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.43%。

(二)本年度興櫃股票截至11月16日均值為10.26億元，總成交金額為2,217.09億元。

四、本年度上櫃股票截至11月16日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計585家，較上週(截至11月9日止)得為信用交易家數582家，增加3家。

(二)融資餘額為426.02億元，較上週(截至11月9日止)融資餘額426.52元，減少0.50億元，減幅約0.12%。

(三)融券餘額為152,396張，較上週(截至11月9日止)融券餘額152,347張，增加49張，增幅約0.03%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.55%，較上週(截至11月9日止)之比例14.59%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.60%，較上週(截至11月9日止)之比例0.60%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至11月16日止，累計營業天數218日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆5,774.73億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計101家539期，發行餘額為1兆8,266.33億元，較上週增加140億元。

(三)轉換公司債已上櫃計155家189期，發行餘額為1,245.83億元，較上週減少5.53億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少20.67億元)

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家342期，發行餘額為8,996.81億元，較上週減少42億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計587期約1,584.95億美元，較上週增加1.3億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為43兆313.33億元，日均值為1,973.91億元，包含：

1.買賣斷交易5兆6,983.30億元，日均值為261.39億元，佔總成交金額比例為13.24%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆9,428.39億元，佔買賣斷成交金額比率為69.19%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆7,554.91億元，佔買賣斷成交金額比率為30.81%（包含政府債券8,637.14億元，日均值為39.62億元；普通公司債7,286.52億元，日均值為33.42億元；金融債券1,450.60億元，日均值為6.65億元；外國債券180.64億元，日均值為0.83億元）。

2.附條件交易37兆3,330.03億元，日均值為1,712.52億元，佔總成交金額比例為86.76%，其中等殖成交系統成交金額為6,000.96億元，佔附條件成交金額比率為1.61%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.41億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.76億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為127.59億美元，以人民幣計價之成交金額為246.16億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為5,985億元，其中營業處所成交0億元， 等殖成交系統成交5,985億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,312億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計469.03億元，本年度累計成交金額為431.07億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計732.5億元，本年度累計成交金額為689.65億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,688.87億元，本年度累計成交金額為2,609.07億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,325億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計547.24億元，本年度累計成交金額2,537.34億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計4.93億元，本年度累計成交金額48.8億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額8,159.63億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年11月16日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：765家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：28家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家 (公準、M31、大詠城、精湛、普鴻)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：3家(易發、和詮、詠昇)

(六)待審議：3家 (樂斯科、勤凱、泰金-KY)

二、截至107年11月16日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：41家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：40家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年11月16日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：97家

(二)累計登錄創櫃板家數：143家

(三)當年度累計輔導家數：32家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年11月16日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,118家

五、截至107年11月16日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.11.18~107.11.24)：

(一)一般類股：

3178 公準【第一金】 (107年11月19日) 承銷價：29.63元

(二)興櫃股票：

4575 銓寶【華南永昌、日盛、宏遠、康和、大慶】 (107年11月19日)

6706 惠特【凱基、中國信託、元大】 (107年11月19日)