上週外資在集中市場買超40.12億元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣證券交易所統計顯示，上週（11月12日至11月16日）外資在集中市場總買進金額為1,600.20億元，總賣出金額為1,560.08億元，買超為40.12億元。

另統計自2018年年初至11月16日止，外資總買進金額為7兆4,136.81億元，總賣出金額為7兆7,000.88億元，累計賣超為2,864.07億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆8,308.06億元新台幣，占全體上市股票市值的40.26%，較11月9日的11兆9,223.57億元新台幣，減少915.51億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進129,093千股，賣出52,656千股，買超76,437千股。

第二名：欣興：買進87,684千股，賣出24,302千股，買超63,382千股。

第三名：台聚：買進56,651千股，賣出944千股，買超55,707千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進62,068千股，賣出93,817千股，賣超31,749千股。

第二名：宏碁：買進20,201千股，賣出49,850千股，賣超29,649千股。

第三名：東元：買進22,767千股，賣出52,287千股，賣超29,520千股。