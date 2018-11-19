「真正的家在心裡」  台青緬甸行探索異鄉認同感

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為鼓舞更多年青人走出臺灣，教育部青年發展署推動「大專校院學生國際體驗學習計畫」，鼓勵學校結合課程，引導學生依課程結合專業，勇闖國外探索不同的文化，得到想法以及行動上的刺激，而一部關於緬甸挖礦者記錄片讓滕貞雅內心備受震撼，她決定展開緬甸台商的探索之旅，了解他們在異鄉的衝擊與反思。

來自淡江大學英美語言文化學系的滕貞雅對於緬甸留下了震撼的印象，帶著這些疑問，滕貞雅與學妹簡沛榆兩人展開了緬甸臺商的探訪之旅，希望了解身處異鄉的他們在「家的認同、情感認同及宗教認同」上的衝擊與反思。

滕貞雅與簡沛榆聯繫上在緬甸的第一大城-仰光開設De Mart 複合式商店的梁先生，他是第一個成功在緬甸引進扭蛋機、冰淇淋機及珍珠奶茶的臺商。

訪談中，梁先生提及雖然擁有經商的背景，但在一個文化背景截然不同的地方引進臺灣的商品，還需要在地人的牽線和忠實的建議，雖然也時常思念臺灣，卻也不捨與身邊的夥伴多年的革命情感。

滕貞雅從梁先生的敘述中，了解到迥異的文化背景與生活習慣，使人們的生活態度及想法悄悄地在被改變中，而那種在異鄉與夥伴共同奮鬥的情感牽絆，已慢慢轉化為梁先生對所生活土地的認同。

梁先生表示，曾幾何時，地址對我來說，已經不是一個家的表示，真正的家，在我的心裡。

這句話，讓滕貞雅重新看見與傾聽文化認同的意涵，也為最初的疑問找到解答。