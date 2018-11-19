背水一戰選市長 姚文智簽署立委辭職書

（中央社記者游凱翔台北19日電）民進黨籍台北市長候選人姚文智背水一戰，昨天在上萬名支持者面前宣布請辭立委，今天下午在中正、萬華區掃街的路途中簽署立法委員辭職書，宣示參選決心。

距離24日選舉投票日倒數5天，姚文智昨天在台北市政府廣場舉辦「手牽手，護台北」活動，為了展現參選決心，在上萬名支持者前，宣布請辭立法委員。

姚文智下午進行中正、萬華區車隊掃街，從北平東路的競選總部出發，行經新生南路、仁愛路、金山南路、和平西路、中華路、西藏路、康定路、桂林路、重慶南路、忠孝西路一帶，而同黨議員候選人吳沛憶、顏聖冠、周威佑、劉耀仁也隨行拜票。

沿途不少民眾熱情給予回饋，向姚文智比「讚」祝福當選，但行經南機場夜市時則有民眾不滿的「比中指」，姚文智仍微笑以對，揮手致意。

此外，姚文智立委辦公室的助理特別從立法院送上立法委員辭職書，姚文智在競選車上簽名後向民眾展示，象徵參選的決心。

中央選舉委員會副主委兼發言人陳朝建昨天表示，由於這一屆立委任期至2020年1月31日，所遺任期超過一年，因此依法應自辭職之日起3個月內完成補選投票。

至於何時補選，依規定是於辭職之日起3個月內完成補選投票。中選會表示，所謂辭職之日，是「請辭時間以書面送達至立法院，並以立委所載的辭職日期為準」。（編輯：李亨山）1071119