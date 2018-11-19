美FDA：奶嘴內含的填充物 恐造成寶寶肉毒桿菌中毒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（FDA)上周五16日發出聲明提醒，一歲以下嬰兒絕對不可食用蜂蜜或含有其成分的製品，以避免嬰兒肉毒桿菌中毒發生的風險，嚴重恐危害性命。

美國德州從8月中起到10月底陸續傳出四起嬰兒誤食蜂蜜而肉毒桿菌中毒事件，起因源自於一款於材質中填充蜂蜜的安撫奶嘴，這款奶嘴在墨西哥很常見，在美國特定的線上零售店也購買的到。

製造商於奶嘴內填充蜂蜜（或楓糖、玉米糖將之類的甜味物質）的目的不是讓嬰兒食用，只是為了維持奶嘴的柔軟度，以及增加其韌性和彈性，但當奶嘴有稍許破洞時，蜂蜜（或其內容物）容易從縫隙流出，嬰兒透過吸允動作而誤食。

美FDA提醒，奶嘴內填充任何的食物本就容易造成風險，家中若有該款的安撫奶嘴應立即丟棄。

根據我國疾管署資料顯示，肉毒桿菌（Clostridium botulinum）以孢子形態存在我們生活的週遭環境，其毒素導致中毒稱之肉毒桿菌中毒（botulism）。食品在製作過程中可能遭受污染，例如蜂蜜偶亦含此孢子，1歲以下之嬰兒，因免疫系統尚未健全，且腸道菌叢亦未發展完全，若不慎食入肉毒桿菌孢子，易在腸內增殖並產生毒素，造成肉毒桿菌中毒。

症狀從便秘開始，昏睡、倦怠、食慾不振、眼瞼下垂、吞嚥困難、失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，有時會發展至呼吸無力衰竭而死亡。