TVBS下架AIT莫健專訪　陸委會：「自我限縮」將斷送民主

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）九合一選舉本周末(24日)就將舉行，陸委會主委陳明通今(19)日在立法院接受質詢時表示，中共會以各種方式介入民主國家選舉，過去也曾對台軍演及嚴詞批判，企圖影響台灣選情，台灣民眾對此非常反感。

立委劉世芳今在立法院內政委員會質詢時詢問，美國在台協會（AIT）主席莫健日前在台北接受TVBS訪問時談及台灣選舉，但莫健獨家專訪被電視台下架，質疑是有外在勢力干涉。

此外立委還問及，台灣文化界及媒體界只要碰到與中國相關事務，自己就會限縮，不需要接到對方電話或公文，會自我審查認為這不要報導，報了以後不好，事實上影響已慢慢滲透到國家內部，陸委會對於「調整限縮」越演越烈如何看待。

綜合自由與中央社報導，美國在台協會（AIT）主席莫健在接受訪問時說：「很顯然有在台灣的外部勢力試圖改變輿論、傳遞不實訊息，這是危險的。」TVBS雖將專訪下架，不過AIT已將莫健受訪的新聞影片放上臉書粉絲專頁。

劉世芳就此事質詢陸委會主委陳明通。對此，陳明通表示，民主不是天上掉下來，民主國家人民要享受民主，必須對民主價值堅持。自我限縮是對民主價值的傷害，最後更會斷送民主。

自由引述陳明通表示，針對這件事情，陸委會有3點說明：

第一、中共以各種方式介入民主國家的選舉，已是國際社會普遍認知公認的事實。

第二、中共慣常在台灣選舉前藉機製造事端，過去更以對台軍事演習，以及嚴詞批判企圖干擾或影響選情，台灣民眾對此非常反感。

第三、對於個別新聞媒體處理方式可受公評，陸委會不予評論。AIT已經將莫健專訪公開在網站上，各界自行瀏覽，也感謝美方對此事的關注。