新南向農業代表來台考察   探索農村發展潛在商機

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）農委會於11月19日至23日與亞洲生產力組織（APO）共同在臺舉辦「2018年APO農業旅遊多國性考察研習團」活動，計有柬埔寨、印度、伊朗、菲律賓、泰國、越南與我國等亞洲及新南向國家共20餘位產官學界代表參加。

除交流討論外，各國代表將實地體驗宜蘭「金棗」與「品茗」等休閒主題活動，以及苗栗酪農六級化產業經營管理模式，同時將參觀「2018台北國際旅展-台灣農業旅遊館」，瞭解臺灣農業旅遊與休閒產業發展現況。

APO為亞洲重要國際組織，1961年成立於日本東京，我國為創始會員國之一。長期以來，農委會在臺灣舉辦APO相關農業活動，與會員國交流農業技術與新知。本次的農業旅遊多國性考察研習團活動，主要目的為提升APO會員國對於農業旅遊觀念與新興趨勢的認識、探索鄉村發展的潛在旅遊商機、增加與會人員對臺灣旅遊景點的認識與接觸，以及分享各國發展農業旅遊商業模式的推廣策略。

農委會表示，本次研習團可促進亞洲及新南向各國在農業旅遊發展與推廣方面互相學習，透過實地參訪，各國代表將親身體驗宜蘭、苗栗等地休閒農業發展現況，並參觀「2018台北國際旅展-台灣農業旅遊館」，期盼對於各國發展農業旅遊與休閒產業有所助益，同時將我國農業休閒產業向海外市場推銷，吸引國際旅客訪臺，提高休閒農業六級產業的附加價值與農民收益。