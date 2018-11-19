公視接軌新南向  國際媒體會議分享優質節目經驗

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）臺灣公共電視陳郁秀董事長受邀參與國際公共媒體會議暨迷你世界公視大展（Thai PBS Public Media Conference & Mini INPUT）擔任主講人，分享台灣公視在數位時代的創新發展、追求優質節目與培養公眾參與等經驗。

國際公共媒體會議暨迷你世界公視大展（ Thai PBS Public Media Conference & Mini INPUT）於11月 15日、 16日由今年成立十週年的泰國公視主辦，廣邀泰國媒體產官學界與年輕學子出席。

會議的主旨為提高全球公共媒體的角色與價值，及如何因應數位化媒體產業的持續挑戰，期望得到社會各界的支持，攜手創造全球公共媒體的未來。兩天的會議中除邀請前泰國總理阿南·班雅拉春（H.E. Anand Panyarachun）致詞，也邀請國際公共電視組織（INPUT）美籍主席 Judy Tam女士、韓國KBS、及日本NHK等各國代表共襄盛舉。

臺灣公視董事長陳郁秀除了介紹臺灣公視特有的文化藝術、聽障與弱勢服務節目之外，針對現場代表所提出關於臺灣多元族群融合的議題，也趁機說明臺灣客家文化、原住民文化等節目特別著重族群平等與語言發音養成的正確性，針對新住民也製播越南語、泰語、印尼語新聞等，讓臺灣的民眾可以更瞭解彼此的文化背景、減少隔閡產生，未來公視也準備與泰國公視一起合製關於臺、泰兩國間的社區營造永續文化節目。

臺泰公共電視規劃進一步發展，泰國公共電視總裁維菈西妮博士 (Dr. Wilasinee Phiphitkul) 與副總裁蘇達拉（Sudarat Disayawattana Chantrawatanakul）也將於12月底拜訪臺灣，與臺灣公共電視簽訂合作備忘錄。