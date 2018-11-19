受重傷叛逃成功  北韓士兵：北韓年輕人不效忠金正恩

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）去年11月在兩韓邊界板門店叛逃至南韓的北韓士兵，途中身中數槍、九死一生之畫面一度震驚國際，如今已康復的他，首次接受日媒訪問時表示，北韓年輕一代多半不願效忠金正恩。

《衛報》引述《產經新聞》報導，冒死投誠的士兵吳青成（Oh Chong Song，音譯）今年25歲，是一名將軍之子，儘管來自北韓菁英階級，對金氏王朝卻非忠心耿耿。

「北韓人民，尤其是年輕一輩，對彼此、對政治漠不關心，對領導人也沒有所謂的忠誠之心。」吳青成不僅對金氏王朝感到漠然，對朋友如何看待領導階層也毫無興趣，「大概八成的年輕人都是如此」。他認為會有這種態度是再自然不過的事，畢竟北韓政權代代相襲，就算無力餵飽人民，還是能掌權。

針對南韓媒體稱他是在北韓犯下謀殺案才遭到追緝，吳青成矢口否認。他在受訪時提到，事發當天是因為與朋友吵架，心情不好，於是喝了些酒，回程途中闖過了崗哨，卻怕被當場處決，因此決定繼續往前走，對叛逃之舉亦毫無懊悔之情。

儘管今年以來朝鮮半島緊張情勢已有所緩解，川金會以及多次文金會後，一度不可能跨越的北緯38度線亦撤除了部分駐軍，但吳青成回想去年美朝隔空交火之緊繃態勢，仍心有餘悸。「我真覺得我們與美國已在開戰邊緣，那種緊張感是由上到下的。」

對於逃亡過程中，同袍毫不留情地對他開了數十槍，吳青成表示理解，「若他們不射殺我，就會面臨重懲。換成我，我也會開槍。」