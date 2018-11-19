對抗盜獵有成！國際自然保護聯盟將鯨魚、猩猩的保育狀況調降

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）野生動物保育傳出好消息！由於對抗非法盜獵與走私有成，國際自然保護聯盟（IUCN）日前公布最新的紅色名錄。長鬚鯨從受威脅瀕危降至易危，原本列為極危的山地大猩猩則降至瀕危。

國際自然保護聯盟14日發布新聞稿表示，從前被列為瀕危的長鬚鯨(Balaenoptera physalus)，其數量自1970年開始已增加一倍多。由於全面保育，禁止在北太平洋與北半球進行商業捕鯨，加上北大西洋自1990年開始減少獵捕，使得這頭長約20公尺的大鯨魚數量得以攀升到近10萬頭。

灰鯨(Eschrichtius robustus)的數量已有增加，原本列為受威脅的極危物種，如今已可改列為瀕危。這二種鯨魚，自有歷史以來都因其脂肪、油脂與鯨魚肉等需求而遭人類獵殺。

世界保育聯盟鯨豚類小組(IUCN CSG)主席蘭德爾．瑞夫博士(Dr.Randall Reeves)表示，大部分的鯨魚數之所以能逐漸上升，是由於商業禁捕、國際公約還有多元的保護措施。他呼籲持續推動這類保育措施，確保其生存不再遭受威脅。

國際自然保護聯盟更新的紅色名錄不只為鯨豚類帶來好消息。生活在非洲的山地大猩猩(Gorilla beringei beringei)的保護狀況，也從原本的受威脅極危物種降至瀕危。這項成果是由於生活在棲息地附近的社區居民投入保育，才有今天的成果。然而，東部大猩猩(Gorilla beringei)仍然維持在極危狀態。

歷經10年的努力，在反盜獵部隊、獸醫介入，並除去諸多人為陷阱後，才得以讓山地大猩猩的數量從2008年約680隻攀升至2018年的逾1000隻。非洲的猩猩保護區面積約792平方公里，涵蓋剛果共和國、盧安達與烏干達，亦即維龍加山脈與布溫帝地區。

由於這二個保育區附近的土地多用於農耕，以供應不斷成長的人口，猩猩所遭受的威脅依然很高，無論是盜獵、反復發生的內亂、來自人類的傳染疾病，如呼吸道疾病及伊波拉病毒等，在在威脅其存續。

紅色名錄列有9萬6961個物種，其中有2萬6840是受威脅的瀕絕物種。這顯示，生物多樣性的威脅仍然存在。漁業的過度捕撈造成魚類物種的下降，如全世界13%的石斑魚類與生活在非洲馬拉威湖的9%魚類，都因過度捕撈而面臨瀕絕。另外，人類過度砍伐森林也造成刺蝟紫檀木(Pterocarpus ernaceus)的數量越來越稀少，該樹木已被列入瀕危名單裡。