台灣科技再獲肯定  工研院3技術奪「全球百大科技研發獎」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）工研院傳來捷報，今年在素有科技產業奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）中，工研院奪下3獎，相關技術可應用於紡織染色、水殺菌系統，以及無人機效能。

工研院今年獲獎項目包括「超臨界流體染色與機能化同步技術」、「可攜式UVC LED流動水模組」以及「電信操控無人機隊解決方案」。工研院合作夥伴台灣骨王，也以「智慧骨科手術眼鏡導航技術」獲獎。

紡織業是台灣第四大出口業，但生產時排放之廢水向來為人所詬病。超臨界流體染色技術可藉二氧化碳取代水，而工研院的技術除了使無水染色更具豐富色彩，可用於運動服飾等等聚酯纖維混紡機能服飾，更可將染色與機能化製程同步完成，達到完全無水化。

作為一種水殺菌裝置，「可攜式UVC LED流動水模組」採LED作為光源，不亞於紫外光殺菌系統的除菌率，也更安全，適合醫療院所、居家、商辦，更可用於急難救助與衛生條件不佳的地區。

「電信操控無人機隊解決方案」則對無人機飛行距離短與續航力等問題提供解方，提升通訊模組、自動化及充電系統3大技術，搭配客製化光學鏡頭，可快速即時影像串流。此一技術可應用於橋梁巡檢、空中警車巡邏、定點維安、水庫壩體與集水區巡檢等工作。

可攜式UVC LED流動水模組（圖／工研院）

電信操控無人機隊解決方案（圖／工研院）

工研院3項技術獲全球百大科技研發獎肯定（圖／工研院）