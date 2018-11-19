搶攻國際清真市場   高雄首創清真輔導計畫效果頗豐

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣高雄優質水產品打入清真市場，高雄市政府海洋局及漁業署共同合作，辦理全國首創由政府直接輔導業者進行清真認證的計畫，並成功輔導5家業者，計有27項水產品通過認證，未來在台灣的穆斯林族群便能輕鬆選購高雄優質的水產品，也為未來進入國際清真市場打下基礎。

高雄市許立明市長表示，為助於提升高雄水產品於清真市場銷售能力，高雄市海洋局和漁業署領先全台首次辦理清真認證輔導計畫，透過循序漸進的輔導方式引導漁民及加工業者取得清真認證，希望從強化生產者之產品自主管理責任，配合清真認證的相關制度，取得進入清真市場的門票，形塑本市水產品優良形象，以推廣至國內外各式通路。

許立明市長表示，本次計畫是與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會合作，透過馬來西亞國際伊斯蘭大學的協助，截至今年11月為止共計5家業者27項產品取得清真認證。分別為「天時福水產食品股份有限公司」、「允偉興業股份有限公司」、「建榮冷凍食品股份有限公司」、「安永生物科技股份有限公司」、「魚社長」5家業者。

在通過認證後有部分業者開始接獲清真市場的訂單，如阿里山的民宿業者已經有向天時福採購清真認證的產品，供穆斯林遊客安心享用，安永生技也開始拓產海外的清真市場，相信未來的清真市場將可看到更多高雄的優質水產品上市。