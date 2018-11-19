象徵族群融合  金門縣500新住民參與移民日活動

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）金門縣政府於17日上午在金城國中體育館辦理本縣慶祝移民節及國際移民日活動，本活動約有近500位新住民與社區居民共同參與，感謝新住民嫁入國內後為營造家庭的辛苦與對社會暨家庭的貢獻。

由越南、印尼所合作的母國傳統服飾走秀，除了具有族群融合意象，也代表新住民對母國的思念，並透過演出，讓社區居民了解其母國文化，副縣長表示覺得特別感動。

而很多新住民朋友表示第一次在金門看到自己的母國服飾呈現，心理非常的澎湃，而本地居民也對本次的演出也表示眼睛為之一亮，令人欣賞異國文化之美。

節目並穿插有帶動唱、以展現新住民在臺生活熱情與活力及並肯定其與本地共融多元面貌，帶動唱社會處副處長許美鳳也帶領該中心關新志工隊，一起配合台上講師帶動唱，炒熱現場氣氛。

活動最後在趣味競賽中畫下句點，趣味競賽有老鄉組（比手畫腳）、閨蜜組（口耳相傳），讓參賽者了解在異地生活，言語不通，會有多麼心急，體會新住民到陌生國度展開新生活的心路歷程，最後一個競賽為快樂兒童組。

現場並邀請越南族群、印尼族群、大陸族群製作美食提供現場民眾品嚐異國風味美食，讓國人藉由學習認識各國食物及其特色，進一步認同並接納多元文化社會。