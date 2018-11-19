記錄家鄉真實面貌   新住民「看家」影片12月起開播  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由高雄市政府新聞局舉辦「看家-新住民返鄉拍攝腳本徵件計畫」，優勝者歷經3個月的拍攝剪輯，已順利完成影片，預計12月起於CH3公用頻道刊播，新聞局特別辦理影片發表會，邀請優勝者分享拍攝歷程。

新聞局長張家興表示「看家計畫」的初衷是希望新住民藉由手機與故鄉親友分享在台生活的日常影像，因此先開辦了「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」，聘請侯政男教授、孫允玉講師等多位知名講座授課，教導新住民學員影片企劃及手機攝影技巧。

開課之後報名踴躍，更加開第二梯次外，讓市民深入理解東南亞文化的可能，所以新聞局舉辦了「看家-新住民返鄉拍攝腳本徵件計畫」，向全台新住民徵求以家鄉風情為主題的腳本，期盼以當地人的眼光帶領民眾領略在地文化，最後從10件作品中甄選出了黃淨植的「新二代回大馬、享受幸福好滋味」、阮秋嫻的「萬福絲綢村」及阮氏藥的「越南小鎮：沙壩」共3件優勝作品。

優勝者黃淨植、阮氏藥及阮秋嫻於映後分享時異口同聲表示，其實自己的故鄉還有很多不同景色風光或飲食文化，無法在短短5分鐘內完整呈現，鼓勵大家親身去體驗。孫允玉稱讚優勝者們透過影像，帶著觀眾去深入探索在地另類風情。

「看家-新住民返鄉拍攝」合輯節目預計12月起於公用頻道播放，內容集結有優勝影片、甄選委員腳本講評及優勝者自述撰寫腳本的緣由，帶領觀眾認識新南向各國最道地的人文風貌。