「台灣企業永續綜合績效類」獲獎名單出爐！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）TCSA台灣企業永續獎日前公布第11屆「台灣企業永續綜合績效類」的獲獎名單。此類獎項分為「十大永續典範台灣企業獎」及「TOP50 台灣企業永續獎」二獎項，將在11月22日隨著「全球企業永續論壇」的開幕頒發。

總召集人簡又新大使表示，入選「TOP50 台灣企業永續績效獎」橫跨不同產業與公司屬性。每家企業均將理念轉為行動，企業高層將永續性策略整合於企業經營理念中，把成效具體展現於公司正向財務及營運成長表現。

今年由台灣永續能源研究基金會與台北大學商學院合作編製「台灣永續價值指數(Taiwan Sustainability Index, TWSI)」，其中近3年TCSA台灣企業永續獎十大永續典範企業均入選成分股，考量風險後投資績效全面優於大盤、台灣50指數與台灣永續指數，績效表現令人驚艷。

TCSA歷年報名企業已累計達236家，其年總營業額佔我國2017年GDP的82%，歷屆頒獎典禮係企業巨擘相聚交流絕佳平台，今年更是結合GCSF全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainability Forum, GCSF) 盛大辦理千人盛會。

圖片來源：台灣永續能源研究基金會

主辦單位表示，今年「十大永續典範台灣公司獎」仍由台積公司拔得頭籌、金融業僅有玉山金控入榜。這次獲獎企業中，製造業佔一半。首次入榜的企業有遠東新世紀、華碩電腦，而台灣大哥大則是重新回歸十大典範榮耀。友達光電從去年第九名一躍擠進第三名。另信義房屋、中鼎工程則是連續蟬聯的服務業企業。

這次評選要項包括環境永續(E)、社會共融(S)與公司治理(G)等ESG三大面向，並經過343名志工初選、9位核心委員複選及7位決選委員簡報審查等公正嚴謹評選過程，每家獲獎企業在ESG等工作都有不凡的表現。

由永續發展目標聯盟(Alliance for Sustainable Development Goals, A·SDGs)舉辦的「全球企業永續論壇」將在11月22-23日登場，這次以「Actions for Corporate Sustainability」為主題，涵括數大活動主軸：「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮、GCSF特邀專題演講。

此活動邀請來自10餘國家地區的專家學者、約上百名國際嘉賓、以及約1500人參與本次論壇。A·SDGs表示，期盼藉此國際盛會，讓與會者暸解國際及台灣致力SDGs、CSR的績優作業及商業模式，更秀過世界級的舞台，讓國際社會見證台灣各領域的最佳永續實踐。

圖片來源：台灣永續能源研究基金會

關於千人盛會：GCSF全球企業永續論壇

本次大會於今年11月22-23日假台北圓山大飯店舉辦，共辦理10場次的活動，以及約40位國內外講者分享CSR相關議題，歡迎各民眾踴躍參與。

TCSA官方網站：bit.ly/2OLWcQs

GCSF官方網站：www.globalcsforum.com

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