中華電信網路今早疑出狀況　網友崩潰：「鯊魚咬海纜?還是網路攻擊?」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）今(19)日藍色(憂鬱)星期一(Blue Monday)上午9點半過後，中華電信網路異常，導致網路未能正常運作，許多用戶無法連線。

PTT 八卦版瞬間湧入多名網友詢問出了什麼事，ETtoday 報導引述中華電信回應，初步調查結果為網路交換機異常，不過確切的原因仍需調查。

PTT 網友表示，當時除了 PPT、手遊外，其他網路服務幾乎都掛掉，全台影響範圍未知，目前中華電信網路已恢復正常。但有部分網站仍連不上，例如工研院官網(如下)。

工研院官網19日中午12:35為止，仍無法打開頁面 (截圖如上)

有網友上PTT發問，「是不是有電信商掛掉了？」用中華電信的網友都說有問題，從台北到高雄的中華用戶哀鴻遍野。網友表示，有些網站很順，但有些卻很卡。也有人質疑聯外海纜是否又被鯊魚咬；「所以是被網路攻擊嘛?還是鯊魚咬海纜?」

中央社引述中華電信回應，今天上午約9時30分，因台灣某網路業者路由設定有誤，造成中華電信HiNet連外路由異常，導致HiNet客戶部分上網服務受到影響，經緊急啟動路由保護機制後，於上午10時恢復正常，影響時間近30分鐘。

中華電信公司對於此事件之詳細原因尚在深入了解中。