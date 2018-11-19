選前焦慮大爆發　失眠、焦慮患者激增二成

(台灣英文新聞／朱明珠 台北報導)選舉進入倒數，許多民眾平日就較熱衷政治，近日情緒起伏特別明顯，甚至因旁人與自己政治理念不同，而暴怒失控、破口大罵。還會利用社群媒體幫支持的候選人拉票、跟網友打筆戰，造成白天無法專心上班，最後出現失眠、焦慮及心情低落等症狀。。

身心診所院長楊聰財醫師表示，選舉投票日將近，最近前來求診的患者激增二至三成。今年台灣的選舉首次加入公投，包括「以核養綠｣、「東奧正名｣及「性平教育｣等議題，造成族群對立，甚至引發人心浮動；加上股市大跌、重大交通意外及年金政策改革等問題，都明顯牽動民眾的情緒起伏，出現強烈的不安全及沒有未來感，引發「選舉集體焦慮」現象。

為避免因選舉過度刺激情緒，楊聰財醫師建議，應以平常心度過選舉期間，也需適時轉移注意力至其他事物，像是進行戶外活動、定期運動及出遊放鬆等。除了維持正常的生活作息，也應多與親友互動，建議可以搭配「紓壓九招」建立正確紓壓方式，緩解憂鬱及焦慮情緒。同時，更應該學習尊重、包容與自己不同的政治立場，勿以暴力或威脅手段控制他人選擇，破壞人與人之間的和諧關係。

楊聰財醫師提醒，選舉只是一時，切勿投入過深影響身心健康，若是無法自我調適，仍持續有焦慮、憤怒情緒，甚至嚴重影響睡眠、飲食者，應主動尋求專業醫師的協助，以利盡早恢復正常生活。

※安頓身心的「紓壓九招」: