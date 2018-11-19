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彭啓明：本周東北風接力報到　選舉日新颱風影響待觀察

By  台灣英文新聞－編輯
2018/11/19 10:29
（資料照片）

（資料照片） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）中央氣象局指出，周一有鋒面通過台灣北部，東北風增強，天氣轉為陰有短暫雨，全日氣溫約攝氏21-22度；另外，天氣專家彭啓明稍早在臉書指出，本周有三波東北風影響，氣溫高低起伏，民眾要留意避免感冒。

彭啓明指出，周末兩天各地的天氣相當不錯，除了周六上午有局部雨勢，周日中午多數地方高溫站上三十度以上，一直到周日深夜，鋒面雲系才南下接近，較預期遲到很多，中部以北明顯轉為有雨天氣，雨勢不是很強，各地也雲量略多。

彭啓明表示，今明兩天到周二，北部東北部迎風面將是容易有雨的天氣型態。周一白天北台灣的高溫將下降到22-24度，夜晚的低溫也將到19-20度，明顯有點涼意，要注意這兩天溫度的變化，屬於易感冒生病的天氣。花東高溫也下降到25-27度，中南部受影響較小，白天高溫仍有26-29度，夜晚清晨低溫仍有21-23度，日夜溫差變化較為明顯，早晚外出活動要多加注意穿著。

預計周二三東北風減弱，會轉晴回溫，周四鋒面及東北風南下，又會轉有雨天氣，周五六會轉晴，周六投票日迎風面的東北角偶陣雨，溫度約20-26度，中南部仍為穩定天氣，溫度21-30度。而周日可能又會有東北風增強南下，水氣又增多，溫度也會再降，這變動性較高，和後續的颱風可能有連帶關係。

另外氣象局也提醒，目前前緣對流雲系逐漸接近綠島，預計綠島將有較大雨勢發生，請當地民眾注意瞬間大雨及強陣風。 

氣象局說，距離台灣約2000公里處帛琉海域的熱帶性低氣壓，估今天增強為今年第28號颱風「萬宜」，氣象局指出，預估將先往西朝菲律賓陸地穿越後再進入南海，對台灣周五、六實際影響程度仍待觀察。
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