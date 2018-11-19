棄美投奔中國懷抱  菲律賓痴等中國兌現承諾

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）兩年前菲律賓總統杜特蒂決定與美國「分手」，投入中國的懷抱，但兩年過去了，當初中國承諾的經貿投資，至今似乎並無太大進展。

《路透》報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年與中國簽署合作備忘錄，總值高達240億美元，中國允諾以貸款與投資方式助菲國全面翻新基礎建設。當時杜特蒂稱，美國待菲國如狗，菲律賓還不如與中國交好。

然而中國至今卻僅兌現一小部分承諾，使杜特蒂被叮得滿頭包，遭批與中國共謀危害菲律賓主權，卻被一腳踢開，落了個孤立無援的處境。本周習近平訪問菲律賓時，杜特蒂勢得要求中國兌現支票，堵住外界的悠悠之口。

杜特蒂的主要經濟政策涵蓋75項旗艦計畫，其中半數須仰賴中國借貸與投資。但根據菲國官方文件，至今僅3項開工，包括2件橋梁、1件灌溉設施計畫，總值1億6,700萬美元。其他項目，包括3項鐵路、3項公路及9項橋梁計畫，不是還在規劃、編列預算，就是在等中國核准提供資金，或連負責廠商都還沒著落。

菲中貿易雖出現顯著成長，卻多有利於中國。2017年1至9月，中國對菲國出口年增26%，進口卻只年增9.8%。

報導指，杜特蒂從不掩飾對習近平之「愛意」，甚至曾開玩笑地說要將菲律賓獻給中國，作為「中國的一省」。在南海議題上，杜特蒂也不願觸怒龍顏，反而尋求與中國在爭議性禮樂灘（Reed Bank）合力開發離島天然氣資源。菲國部分議員憂心，此舉無異於承認中國對該地之主權宣示，然而常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）實已於2016年裁定，依據國際法，中國在南海相關地區並無主權。