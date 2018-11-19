〈財經主筆室〉選舉僅一時激情 股市終究要回到基本面檢視

距離九合一台灣大選僅剩幾天，現在全台灣矚目的焦點全在選舉，就像本月初美國期中選舉一樣，選舉落幕後金融市場就全部回歸基本面，畢竟選舉的激情只是一時，千萬別被不著邊際消息所影響，應該著重實體經濟面的變化。日前才完成揭露的上市櫃第3季財報，多空訊息似乎完全被選舉新聞給淹沒了，待本週末選舉結束後，財經消息及新聞能見度增高下，下週開始台股也許才能真正對業績好壞有所反映。

美國期中選舉後美股反映2個交易日，大盤立即陷入盤整格局，也就是說選舉激情的延續只有2天，台灣九合一大選選完不管執政黨選贏、選輸，也許在台股也是僅僅反映個1、2個交易日，也就回歸實質基本面的探討，股價漲跌畢竟還是得有業績利多的支撐。

台股大盤已經大半個月完全陷入盤整困境，集中市場加權指數區間介於9,700～10,000點間震盪，當然目前全球股市似乎對各種消息面逐漸冷淡應對，主要心思都放在G20二十國會議川習會後多空的預期，台股因此也陷於盤整格局，加上目前台灣新聞版面全部都只有選舉消息，所有的新聞記者似乎全部只採訪選舉，財金單位好像進入選舉假期般完全不受重視，上市櫃企業的業績表現也普遍較不被重視，也就無法充分在股價上反映。

根據上市櫃公司最新公布的第3季財報，總計獲利達到6523億元，季增10.1%、年增1.3%，創下史上單季獲利最高紀錄，前3季獲利總計達1.78兆元，年增率13.3%，為歷年同期最高，前3季已賺超過一個股本的績優公司，有包括大立光、國巨、華新科、可成、精華等49家公司，業績的利多似乎近期並未為股價表現帶來正面效應；反倒是外資對大中華半導體股降評，上週末權值王台積電大跌5元收226元，拖累指數42點，成為加權指數摜破9,800點大關元凶。

中國國家主席習近平與美國副總統潘斯（Mike Pence），在亞太經濟合作會議（APEC）上的演說，針對一帶一路、關稅壁壘等議題雖然隔空交火、火藥味濃厚，但美中恢復對話，貿易戰稍見緩和態勢，短期對台股的影響減緩，有助於市場買氣回溫，尤其台股選後選舉熱情消退後，市場冷靜回歸基本面，後市觀察重點雖在月底川習會談，行情區間震盪間個股隨業績優劣漲跌互見。

歐美年終消費旺季到，加上美中貿易戰或有轉圜，選前台股仍可以中性偏多看待，指數波動區間不大，本周台股應會在9,800點上下200點整理。月底G20習川會後，若會談結果樂觀，貿易戰應會往好的方向發展，12月台股有機會展開一波像樣的反彈行情，萬點大關挑戰有望，只不過，若G20中美會談結果不佳，恐加速景氣惡化、反轉。