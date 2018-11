簡又新專欄 – 地球到2200年有那些變化 IPCC報告成各國政府參考依據

聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)為讓決策者了解氣候變遷對地球帶來的衝擊,以及科學界對於全球暖化的看法,於2018年10月中旬發布第六個評估週期中編寫的特別報告系列中的第一份報告,《IPCC 全球升溫1.5℃特別報告》,並希望成為聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方大會(UNFCCC COP24)的重要科學依據。

IPCC邀請來自40個國家的91位作者和評審編輯,當中包含14位主要作者與17位評論者,收集逾百份稿件,參考逾6千份文獻,經4萬2千位專家學者檢閱,完成本次報告,全名為《IPCC 在加強全球應對氣候變遷威脅、實現永續發展和努力消除貧困的背景下,關於全球升溫高於工業化前水平1.5ºC的影響和相關全球溫室氣體排放路徑的全球升溫1.5ºC特別報告》(Global Warming of 1.5ºC, an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5ºC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty)。

這份報告闡明,隨著極端天氣的日數增多,北極海域就會越來越少,以及全球溫度上升的影響層面等,如全球升溫 1.5ºC,珊瑚礁將減少約70-90%,而升溫 2ºC則珊瑚礁將幾乎消失殆盡(>99%)。IPCC 第二工作組聯合主席Hans- Otto Pörtner指出:「溫度每額外升高一點都非常重要,特別是升溫1.5ºC 或更高,將提高長期或不可逆轉變化相關的風險,例如生態系統的損失等」。

該報告共有三個小組分別撰寫:第一工作組負責評估氣候變遷的自然科學基礎;第二工作組負責評估影響、適應和脆弱性;第三工作組負責評估氣候變化的減緩。同時也透過各項文獻資料進行推測地球在各種溫升狀況時,所面臨的風險,並呼籲人們從觀念到生活習慣都應有所改變,以及各國政策應隨時調整以符合現狀。

2019年IPCC 將發布《在氣候變化條件下海洋和冰凍圈以及氣候變化與土地特別報告》,該報告將著眼於氣候變遷如何影響土地利用。

除了討論上述議題外,還有諾貝爾經濟學獎美國學者諾德豪斯(William Nordhaus)與新羅莫(Paul Romer)以「氣候變遷與經濟發展的關係」所做的一個長遠的研究,而諾德豪斯所做的各項評估早已成為各國擬定方針的參考依據。

早在1980年大家還對「氣候變遷」相關議題非常陌生,諾貝爾經濟學獎美國學者諾德豪斯就開始嘗試從經濟的角度,研究氣候變遷所帶來的影響。而最難得的是,他不僅把會影響經濟的外部問題納入考量,還包括氣候變遷所帶來的因素。

經濟學家的研究要讓人信服,就必須提出有關證明進行佐證。於是諾德豪斯做了三個模型:第一個模型是探討碳循環,即是二氧化碳的濃度及其對大環境的影響;第二個模型是氣候模型;第三個則是經濟成長模型。另外,他也為各國做了一個政策型的模型以便各國下決策。諾德豪從各種模型所做的精算,分別針對區域性受到氣候變遷的狀況,從貧窮國家到開發國家,從今日到2200年都有詳盡的推測。

林靜怡/編輯整理,臺灣永續能源研究基金會授權刊出。