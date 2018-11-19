孫安佐案今晚宣判　能否當庭遣返回台仍待觀察

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）藝人狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐(An Tso “Edward” Sun)在美國揚言發動恐攻事件，賓州東區聯邦法院訂於美東時間19日上午（台灣時間19日深夜）宣判。

日前中央社報導聯邦檢察官求刑15到21個月，辯護律師以孫安佐已被拘留8個月為由，爭取法官判決刑滿獲釋，遞解出境。

但根據已故作家李敖長女: 李文(Hedy Lee)在臉書po文指出，這個案子最高判刑是10年，她原本估計孫安佐可能會被判刑5年，做完牢以後才會被美國聯邦執法人員送上飛機飛回台灣。

長期關注孫安佐事件的李文表示，由於孫安佐是初犯，擁有槍枝也沒超過兩支，且他認罪2次，法官應會從輕量刑，

所以協議說會讓他的判刑剪掉35%，那本來最高可以判的是10年的話，35%就是6.5年的服刑，剪掉他已經坐了158天的牢加上等候判刑的3個月（到今年11月）那就是還有大約要坐5年牢

不過李文強調，真正的結果要看聯邦法官的決定！

觸犯聯邦重罪的孫安佐一旦被遞解出境，除非獲准，否則終身不得再入境美國。

不過李文認為孫安佐應該很高興終於能回家，不會在乎能不能回去美國了，她也稱讚孫鵬、狄鶯夫婦會反省，並替孫安佐加油。