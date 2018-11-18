【APEC外交】美副總統夫人凱倫　推特PO張淑芬合照

（台灣英文新聞 /政治組 綜合報導）第26屆亞太經合會（APEC）17至18日在巴布亞紐幾內亞登場，台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，隨行的夫人張淑芬在會議期間展現「夫人外交」。張淑芬今(18)日也告訴媒體：「跟我講話最多的就是Karen（凱倫Karen Pence，美國副總統彭斯夫人）」。

凱倫在台灣時間今天下午4時30分左右也在個人推特PO出APEC夫人團活動照片，第一張是就是凱倫和張淑芬的合照，她並指出，會議期間非常享受與其他國家領袖代表的夫人相處的愉快時光，並感謝巴布亞紐幾內亞的熱情款待。

Enjoyable time at the #APEC2018 Spouse Program. Thank you, Papua New Guinea for the warm welcome. pic.twitter.com/xn7C8tlDcX — Karen Pence (@SecondLady) November 18, 2018

APEC峰會今天落幕，我國APEC領袖代表張忠謀表示，這幾天與至少10多個國家都有「友善而坦白」互動，包括中國國家主席習近平。代表團官員表示，今年雙邊會談不比去年少。

根據蘋果與中央社報導，美國副總統彭斯參加APEC會議時曾與張忠謀會面，他並表示，會把台灣所提的台美自貿協定計畫帶回國。而張淑芬今天向媒體轉述活動狀況時指出，她今天正好與美國副總統彭斯的夫人凱倫坐在一起，因為凱倫也是藝術家，兩人共同語言多、相談甚歡，在國家博物館時，還一起討論巴紐藝術品的用色。

新加坡總理李顯龍(左)，與我國代表張忠謀在會場交談。美聯社

圖為17日張忠謀（後右2）與習近平（前左）等人，出席經濟體領袖合照。中央社

亞太經合會（APEC）領袖峰會今天落幕，APEC領袖代表張忠謀下午舉行記者會，對外界關心今年的雙邊成果，張忠謀表示，跟許多領袖都有蠻自然的互動，不只美國、日本、新加坡，至少有10幾位領袖都有互動，不過他並未談及互動內容，表示要低調。

張忠謀說，因為沒有其他人在場，「不必有任何的人為裝飾」，這些自然互動都非常「友善而坦白」；媒體問及是否曾與習近平互動，張忠謀坦言也有，同時「也是友善而坦白」。

張忠謀對雙邊會談對象及內容保密到家，不過，代表團官員透露，今年雙邊會談並沒有比去年少。去年APEC代表宋楚瑜被證實的雙邊會談對象，包括美國、日本、新加坡。

圖為17日各國代表與夫人一同拍攝的大合照，包括我國代表張忠謀（後排左4起)與夫人張淑芬​。美聯社