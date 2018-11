【APEC外交】美副總統夫人凱倫　推特PO張淑芬合照

(台灣英文新聞 /政治組 綜合報導)第26屆亞太經合會(APEC)17至18日在巴布亞紐幾內亞登場,台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表,隨行的夫人張淑芬在會議期間展現「夫人外交」。張淑芬今(18)日也告訴媒體:「跟我講話最多的就是Karen(凱倫Karen Pence,美國副總統彭斯夫人)」。

凱倫在台灣時間今天下午4時30分左右也在個人推特PO出APEC夫人團活動照片,第一張是就是凱倫和張淑芬的合照,她並指出,會議期間非常享受與其他國家領袖代表的夫人相處的愉快時光,並感謝巴布亞紐幾內亞的熱情款待。

Enjoyable time at the #APEC2018 Spouse Program. Thank you, Papua New Guinea for the warm welcome. pic.twitter.com/xn7C8tlDcX